Ensembles pour Femme

(115)
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
80 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
55 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
64.95 CHF
TRANSPIRE À FOND. NE MONTRE RIEN.
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
64.95 CHF
Nike Indy
Nike Indy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
55 CHF
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
52 CHF
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
+1
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
42 CHF
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic Twist
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
50 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT pour femme
57 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut de training entièrement zippé pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro Seamless
Haut de training entièrement zippé pour Femme
75 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
50 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ample pour femme
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Nike Pro
T-shirt ample pour femme
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
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Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
37 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
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Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
37 CHF
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
85 CHF
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes en mesh pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes en mesh pour Femme
85 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
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Nike Universa
Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
135 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
75 CHF
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
70 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
70 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
105 CHF
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
55 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
115 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
42 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
80 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Veste à zip Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Veste à zip Dri-FIT pour femme
110 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
Nike Zenvy
Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
125 CHF
Nike Indy
Nike Indy Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
52 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Tunique à zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunique à zip Dri-FIT pour femme
115 CHF
Nike Universa
Nike Universa Débardeur pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Débardeur pour femme
70 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
50 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT pour femme
57 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
50 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
64.95 CHF
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
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Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
80 CHF
Nike (M) One
Nike (M) One Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
40 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon large taille haute pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon large taille haute pour femme
125 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
70 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
105 CHF
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
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Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
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Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Veste à zip Dri-FIT pour femme
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Veste à zip Dri-FIT pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
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Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
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Nike Indy
Nike Indy Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
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Nike Indy
Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Tunique à zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunique à zip Dri-FIT pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Débardeur pour femme
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Nike Universa
Débardeur pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
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Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
64.95 CHF
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
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Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
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Nike (M) One
Nike (M) One Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
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Nike (M) One
Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon large taille haute pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon large taille haute pour femme
125 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF

Ensembles coordonnés pour femme : repoussez vos limites avec style

Des sessions de running aux séances de sport en passant par les disciplines pratiquées en studio, comme le Pilates et le yoga, nos ensembles coordonnés pour femme sont pensés pour répondre à vos besoins lors d'entraînements intensifs. Choisissez des modèles équipés de la technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec : elle évacue la transpiration et accélère le séchage des vêtements, ce qui vous permet de vous concentrer plus longtemps. Et grâce aux ensembles 2 pièces pour femme en coton majoritaire, votre peau respire mieux pendant le sport. Les versions légères et isolantes en tissu Fleece sont idéales pour l'échauffement, la récupération et les entraînements par temps froid.


La coupe est essentielle lorsque vous choisissez votre équipement de sport. C'est pourquoi nos ensembles haut et bas assortis pour femme sont disponibles dans toute une série de modèles pour répondre à vos attentes. Pour vous étirer et bouger en douceur, optez pour des ensembles compressifs effet seconde peau. Ils apportent un soutien supplémentaire tout en sculptant votre corps. Pour vous couvrir après l'effort, choisissez des vêtements amples et semi-structurés, faciles à enfiler par-dessus votre tenue de sport. Ils sont conçus avec des fibres isolantes pour retenir la chaleur et garder vos muscles au chaud.


Si vous souhaitez afficher votre style pendant vos séances d'entraînement, les ensembles Nike pour femmes sont disponibles dans une variété de silhouettes et de couleurs. Choisissez des coloris intemporels et pratiques comme le noir, le gris et le bleu marine. Vous pouvez également opter pour un look plus léger avec des teintes pastel, ou miser sur des tons audacieux pour plus d'impact. Côté logo, restez discrète avec un Swoosh sur la poitrine ou la jambe. Sinon, osez l’allure remarquable des écussons oversize et des détails contrastés de couleurs vives.