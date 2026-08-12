  1. Chaussures
    2. /
  2. Air Max

Chaussures et baskets Nike Air Max

(154)
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Nike Air Max Plus By Nico Williams Chaussure personnalisable
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Chaussure personnalisable
240 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour homme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour enfant
120 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour ado
+2
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour ado
165 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour ado
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour ado
160 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Chaussure pour ado
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Chaussure pour ado
170 CHF
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus 3
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour Homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour Homme
170 CHF
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Chaussure pour femme
Nike Air Max Plus SE
Chaussure pour femme
220 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
185 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
+3
Meilleure vente
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
150 CHF
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90 Drift
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Chaussure pour homme
Nike Air Max TL 2.5
Chaussure pour homme
210 CHF
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus VII
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus 3
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Nike Air Max TL 2.5 Premium Chaussure pour homme
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Chaussure pour homme
210 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
Dernières sorties
Nike Air Max 90
Chaussure pour femme
185 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Chaussure pour homme
Nike Air Max 90 Premium
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour ado
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour ado
160 CHF
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Chaussure pour ado
Nike Air Max Fire
Chaussure pour ado
105 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix Chaussure pour pré-ado
Nike Air Max Phoenix
Chaussure pour pré-ado
135 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus VII
Chaussure pour homme
230 CHF
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour enfant
120 CHF
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Chaussure pour ado
Nike Air Max Plus SE
Chaussure pour ado
165 CHF
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90 Premium
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max 95
Nike Air Max 95 Chaussure pour ado
Nike Air Max 95
Chaussure pour ado
160 CHF
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Chaussure pour homme
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
220 CHF
Air Max 90 LTR
Air Max 90 LTR Chaussure pour homme
Air Max 90 LTR
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Max 90
Nike Max 90 Chaussure pour bébé et tout-petit
Nike Max 90
Chaussure pour bébé et tout-petit
80 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour homme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour homme
150 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour ado
+2
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour ado
125 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour femme
220 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour femme
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour femme
220 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Disponible sur SNKRS
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Chaussure pour homme
Nike Air Max 90 Premium
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour ado
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour ado
160 CHF
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Chaussure pour ado
Nike Air Max Fire
Chaussure pour ado
105 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix Chaussure pour pré-ado
Nike Air Max Phoenix
Chaussure pour pré-ado
135 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus VII
Chaussure pour homme
230 CHF
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour enfant
120 CHF
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Chaussure pour ado
Nike Air Max Plus SE
Chaussure pour ado
165 CHF
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90 Premium
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max 95
Nike Air Max 95 Chaussure pour ado
Nike Air Max 95
Chaussure pour ado
160 CHF
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Chaussure pour homme
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
220 CHF
Air Max 90 LTR
Air Max 90 LTR Chaussure pour homme
Air Max 90 LTR
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
170 CHF
Nike Max 90
Nike Max 90 Chaussure pour bébé et tout-petit
Nike Max 90
Chaussure pour bébé et tout-petit
80 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour homme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour homme
150 CHF
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour ado
+2
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour ado
125 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour femme
220 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour femme
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour femme
220 CHF
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour homme
Disponible sur SNKRS
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
220 CHF

Chaussures et baskets Air Max : un look original, en tout confort

Donne du rebond à chacun de tes pas grâce à ta version préférée des baskets Nike Air Max. Choisis le look rétro de l'Air Max 90 ou une de nos versions futuristes plus volumineuses. Dans la collection Air Max, il y a forcément une chaussure qui correspond à ton style.


Conçues à l'origine pour le running haute performance, les chaussures Nike Air Max ont été les premières à intégrer des unités Air visibles dans la semelle. Cela permettait aux athlètes non seulement de bénéficier de la technologie Nike Air, mais aussi de la voir. Grâce à l'air pressurisé, la technologie Nike Air crée un amorti léger incroyable qui te donne la sensation de voler. Les modèles dotés de mousse supplémentaire et d'unités Air oversize au talon t'assurent un confort extraordinaire.


Les semelles extérieures gaufrées sont emblématiques des baskets Nike Air Max. Symboles de l'histoire du running de Nike, elles procurent une adhérence et une solidité incomparables et créent un look classique. Nos chaussures Air Max sont disponibles dans une palette de couleurs lumineuses faciles à assortir. Tu n'as plus qu'à choisir ta préférée. Sélectionne un modèle monochrome qui va avec tout ou des notes de couleur qui te permettront de te démarquer. Nous savons que des chaussures de qualité sont importantes à chaque étape de la vie, c'est pourquoi nous proposons aussi des baskets Air Max pour enfant. Ainsi, les chaussures EasyOn pour les plus petits sont dotées de lacets élastiques et de brides à scratch qui leur permettront de les enfiler eux-mêmes.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures Air Max portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.