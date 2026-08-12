Chaussures et baskets Air Max 90 pour femme : le confort ultime
Les Nike Air Max 90 pour femme allient look rétro et dernières innovations en matière d'amorti. Nous sommes restés fidèles aux chaussures de running performance classiques avec qui tout a commencé : semelles gaufrées emblématiques, renforts cousus et détails texturés. Des matières premium telles que le daim et le cuir réactualisent ce modèle tant apprécié. Sans oublier les unités Air qui apportent un rebond incomparable à tes foulées.
La forme imposante des chaussures Air Max 90 pour femme préserve notre héritage en matière de running. Découvre les semelles extérieures gaufrées en caoutchouc à motif quadrillé surélevé assurant une adhérence durable et un style d'inspiration vintage. Impossible de passer à côté de la caractéristique qui a donné leur nom à ces chaussures : les unités Air visibles dans les talons. Associées à des semelles intermédiaires en mousse, elles absorbent les impacts des runs en ville et procurent un amorti aussi léger qu'exceptionnel.
Les baskets Air Max 90 pour femme présentent des lignes élégantes et un col bas rembourré. L'ensemble compose un look épuré facile à associer. Tu bénéficieras également d'un maintien sécurisé, à la fois doux et confortable. Parallèlement, les détails classiques en TPU sur le talon et les œillets donnent un surcroît de résistance dans les zones sollicitées ainsi qu'une esthétique typique des années 90.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des Nike Air Max 90 pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.