Découvrez de nouveaux horizons avec la Nike Air Force 1
Première chaussure de terrain dotée de la technologie Nike Air, la Nike Air Force 1 a parcouru du chemin depuis ses débuts. Malgré tout, cette icône culturelle reste fidèle à ses racines, et dispose du même amorti souple et élastique qui a changé l'histoire des baskets.
Cette grande favorite des mordus de sneakers offre un confort à toute épreuve, tandis que sa cheville et sa languette matelassées vous permettent de rester à l'aise. La semelle en caoutchouc présente le motif circulaire emblématique pour une traction durable. Conçu à l'origine pour le basket professionnel, l'amorti Nike Air apporte un confort léger tout au long de la journée.
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