Quel est le bon maintien pour moi ?

Pour le déterminer, posez-vous deux questions : « quelle est ma taille ? » et « quel type d'exercice est-ce que je m'apprête à faire ? ».



Lorsque vous courez, votre poitrine bouge énormément. C'est pourquoi il est indispensable de porter une brassière de sport à maintien supérieur si vous prévoyez de faire un jogging ou de vous lancer dans un sprint. En portant une brassière inadaptée ou, pire encore, en n'en portant pas du tout, vous risquez de perdre en vitesse mais surtout de causer des dommages irréversibles à votre poitrine.



Toutes les poitrines sont différentes, mais plus elles sont lourdes ou volumineuses, plus elles bougent et doivent être maintenues. Et ce, même lors des entraînements à faible intensité, comme le yoga.



Si vous avez une poitrine généreuse, essayez les modèles Rival ou Alpha. L'agrafe dans le dos permet d'ajuster la bande élastique en plus des bretelles, pour vous offrir le niveau adéquat de compression tout en préservant votre confort.



Si votre poitrine est plus menue, vous pouvez opter pour une brassière de sport respirante à maintien léger pour les entraînements de faible intensité, comme le modèle Indy.



Après avoir déterminé le niveau de maintien qui vous convient, concentrez-vous sur l'ajustement. Une brassière de sport adaptée à votre anatomie pourra considérablement réduire le mouvement de votre poitrine. Vous pourrez ainsi rester concentrée sur vos objectifs et repousser vos limites sans éprouver de douleurs.