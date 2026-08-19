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Sweats à capuche et Sweat-shirts pour Femme

(71)
Studio Fleece

Studio Fleece

Douceur haute précision. Trois types d'épaisseurs. Deux coupes. Chaque look, une réussite.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Douceur absolue et confort toute la journée

Studio Fleece

Studio Fleece

Douceur haute précision. Trois types d'épaisseurs. Deux coupes. Chaque look, une réussite.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Douceur absolue et confort toute la journée

Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
80 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche à zip pour femme
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche à zip pour femme
135 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip pour femme
80 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
125 CHF
Studio Fleece
Studio Fleece
Nos basiques du quotidien qui vont avec tout.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste de survêtement oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Veste de survêtement oversize pour femme
135 CHF
NOCTA
NOCTA Haut CS en Fleece pour homme
NOCTA
Haut CS en Fleece pour homme
94.95 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
80 CHF
Nike
Nike Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
Nike
Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
85 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize pour Femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize pour Femme
75 CHF
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
Nike Phoenix Fleece
Sweat à capuche de basket oversize pour femme
115 CHF
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Canwell Glacier
Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
230 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste à zip pour Femme
Nike Sportswear
Veste à zip pour Femme
160 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
85 CHF
A’ja Wilson
A’ja Wilson Sweat à capuche de basket pour femme
A’ja Wilson
Sweat à capuche de basket pour femme
99.95 CHF
Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour homme
Nike ACG « Tuff Fleece »
Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour homme
135 CHF
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Mi-mollet
Matériaux recyclés
ACG Wolf Tree
Mi-mollet
135 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Haut court oversize pour femme
Dernières sorties
Nike Pregame Fleece
Haut court oversize pour femme
80 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize à imprimé pour femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize à imprimé pour femme
105 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize pour Femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize pour Femme
80 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
+2
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
70 CHF
Nike SB
Nike SB Sweat à capuche de skateboard en tissu Fleece
Nike SB
Sweat à capuche de skateboard en tissu Fleece
85 CHF
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Veste entièrement zippée
Matériaux recyclés
ACG Wolf Tree
Veste entièrement zippée
135 CHF
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche en Fleece Dri-FIT pour femme
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche en Fleece Dri-FIT pour femme
80 CHF
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Haut à demi-zip pour femme
Matériaux recyclés
ACG Wolf Tree
Haut à demi-zip pour femme
150 CHF
Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à capuche
Nike ACG « Tuff Fleece »
Sweat à capuche
130 CHF
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
155 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à col ras-du-cou Realtree pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à col ras-du-cou Realtree pour femme
75 CHF
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour femme
ACG Tuff Fleece
Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour femme
120 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
75 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
115 CHF
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
155 CHF
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
Jordan Flight Fleece
Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
105 CHF
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Haut de golf en tissu Fleece Dri-FIT pour femme
Nike Fairway Fresh
Haut de golf en tissu Fleece Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
125 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou pour femme
130 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
+2
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
110 CHF
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche en Fleece Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche en Fleece Therma-FIT pour femme
105 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Polo ample pour femme
Nike Pregame Fleece
Polo ample pour femme
94.95 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
80 CHF
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
Team 13 Courtside
Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
80 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut en molleton à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut en molleton à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
85 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
105 CHF
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Sweat à capuche à zip pour femme
NikeSKIMS Stretch Knit
Sweat à capuche à zip pour femme
125 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste sans manches ample pour femme
Nike Pregame Fleece
Veste sans manches ample pour femme
110 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
75 CHF
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Haut à demi-zip pour femme
Matériaux recyclés
ACG Wolf Tree
Haut à demi-zip pour femme
150 CHF
Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à capuche
Nike ACG « Tuff Fleece »
Sweat à capuche
130 CHF
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
155 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à col ras-du-cou Realtree pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à col ras-du-cou Realtree pour femme
75 CHF
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour femme
ACG Tuff Fleece
Sweat à col ras-du-cou Therma-FIT pour femme
120 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
75 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
115 CHF
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
155 CHF
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
Jordan Flight Fleece
Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
105 CHF
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Haut de golf en tissu Fleece Dri-FIT pour femme
Nike Fairway Fresh
Haut de golf en tissu Fleece Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
Nike Pregame Fleece
Sweat à capuche oversize pour femme
125 CHF
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Sweat à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou pour femme
130 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
+2
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche Therma-FIT pour femme
110 CHF
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche en Fleece Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Sweat à capuche en Fleece Therma-FIT pour femme
105 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Polo ample pour femme
Nike Pregame Fleece
Polo ample pour femme
94.95 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Haut à 1/4 de zip Hike Mike pour femme
80 CHF
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
Team 13 Courtside
Sweat à capuche court Nike WNBA pour femme
80 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut en molleton à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut en molleton à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
85 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
105 CHF
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Sweat à capuche à zip pour femme
NikeSKIMS Stretch Knit
Sweat à capuche à zip pour femme
125 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste sans manches ample pour femme
Nike Pregame Fleece
Veste sans manches ample pour femme
110 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
75 CHF

Sweats à capuche femme : confort et décontraction

Emmitouflez-vous dans l'un de nos sweats à capuche pour femme. Quel que soit votre style, vous trouverez dans notre collection les couleurs et les motifs qui vous conviennent. Conçus pour être confortables et vous permettre de vous concentrer sur vos performances, nos sweats à capuche et nos sweat-shirts pour femme vous aident à donner le meilleur de vous-même. Que vous attaquiez un entraînement intensif en plein air ou couriez sur la piste, nous avons tout prévu.

Préservez votre chaleur corporelle

Rien ne vous arrêtera, pas même le froid. Choisissez un sweat à capuche pour femme en polaire pour affronter les températures les plus fraîches. Pour plus de douceur, prenez un sweat à capuche avec un intérieur brossé. Et pour rester bien couverte, optez pour les sweat-shirts avec des trous pour les pouces au niveau des poignets qui protègeront vos mains. Les modèles dotés d'une capuche vous garderont au sec du premier au dernier kilomètre, tandis que les poches kangourou vous permettront de maintenir vos mains au chaud. Le tissu thermique réchauffe instantanément en retenant la chaleur de votre corps.

Soyez à l'aise, restez motivée

Les pièces de notre collection de sweats à capuche pour femme sont réalisées dans des matières techniques qui assurent une meilleure circulation de l'air et évacuent la transpiration. Ces modèles intelligents vous garderont au sec et à l'aise, quelle que soit l'intensité de votre entraînement. Vous pouvez également choisir des matériaux recyclés et durables, ou des tissus spécialement conçus pour être plus extensibles.

Améliorez vos tenues d'entraînement

Nos sweats Nike pour femme complèteront aussi bien votre garde-robe décontractée que vos tenues de sport. Les couleurs vives sont modernes, tandis que les demi-zips et les logos Swoosh apparents apportent un style old school. Les regards se tourneront vers vous lorsque vous passerez en courant dans une tenue rétro tie and dye. Vous pouvez aussi choisir de rester discrète en optant pour des détails contrastés.

Trouvez votre coupe et entraînez-vous à votre façon

Si vous préférez une coupe oversize et décontractée, optez pour l'un de nos sweats à capuche amples pour femme. Ils sont faciles à enfiler par-dessus des tops et des T-shirts, et sont donc parfaits pour la récupération. Si vous souhaitez une coupe plus ajustée, choisissez un modèle près du corps qui vous soutiendra jusqu'au bout de votre effort. Les sweat-shirts slim à col côtelés sont faciles à porter et offrent structure et chaleur.

Peaufinez votre style grâce aux détails

Parcourez notre collection de sweats à capuche Nike pour femme et découvrez des finitions inattendues. Les caractéristiques comme les manches 3/4 sont parfaites pour maintenir la bonne température corporelle lorsque la météo change rapidement. Les ourlets à cordon de serrage sont utiles pour personnaliser votre coupe et rester au chaud. Les tissages géométriques ajoutent de la texture aux vêtements conçus pour les temps froids, tandis que les fermetures Éclair invisibles sur les manches peuvent être fermées ou ouvertes pour assurer une meilleure circulation de l'air. Choisissez un modèle à détails métalliques pour donner une touche finale éclatante à vos tenues de sport.

Des sweats pour femme faits pour vous

Quels que soient votre style et le sport que vous pratiquez, vous trouverez votre bonheur dans notre collection de sweats. Pour aller à la salle, enveloppez-vous dans un sweat à capuche pour femme doté d'une coupe boyfriend. Si vous préférez une tenue plus légère, optez pour des modèles courts aux textures contrastées qui sont parfaits pour offrir un confort optimal tout au long de l'année. Actualisez vos classiques favoris en choisissant un sweat en tissu éponge bouclé doté de poches à rabat sur le devant et de manches raglan. Quel que soit votre choix, votre nouveau sweat à capuche ou votre sweat-shirt vous permettront de dépasser les limites de vos performances.