Vêtements et habits d'été pour femme

Nike Sportswear
Nike Sportswear Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
57 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize court moderne pour femme
Nike Sportswear
T-shirt oversize court moderne pour femme
45 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste indéchirable oversize légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Veste indéchirable oversize légère pour femme
80 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short ample en satin à taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short ample en satin à taille mi-haute pour femme
57 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
75 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur court ajusté pour femme
Nike Sportswear
Débardeur court ajusté pour femme
45 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Débardeur pour femme
57 CHF
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
45 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
99.95 CHF
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
105 CHF
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
135 CHF
Nike Strike
Nike Strike Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Strike
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike SB
Nike SB T-shirt de skateboard
Nike SB
T-shirt de skateboard
40 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Short taille mi-haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Short taille mi-haute pour Femme
40 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jupe plissée taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Jupe plissée taille mi-haute pour femme
70 CHF
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt pour femme
35 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur côtelé ajusté pour femme
Nike Sportswear
Débardeur côtelé ajusté pour femme
35 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
45 CHF
Nike SB
Nike SB T-shirt de skateboard
Nike SB
T-shirt de skateboard
40 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut oversize en satin pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Haut oversize en satin pour femme
28 % de réduction
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
64.95 CHF
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
80 CHF

Vêtements d'été pour femme : affronte la chaleur en toute confiance

Profite à fond du temps chaud dans nos habits d'été légers et respirants pour femme. Pour t'entraîner en plein air ou faire monter la température à la salle, nos vêtements de sport sont faits pour relever tous les défis ou presque. Découvre des modèles aérés offrant une sensation de fraîcheur, même quand le mercure monte encore et encore. Comme ils sont déclinés dans une large gamme de couleurs et de coupes, tu ne manqueras pas de trouver une pièce qui te convient.


Prêts pour la chaleur


Les matières intelligentes de nos vêtements d'été pour femme sont faites pour te maintenir au meilleur niveau, même par beau temps. Les textures douces et les tissus légers savent se faire oublier, afin que rien ne t'entrave. Grâce à nos matières extensibles, tu peux te pencher, te tourner et sauter dans tous les sens. Envie de plus de maintien ? Nos modèles de compression enveloppent tes muscles pour les protéger des blessures. Ils t'apportent l'assurance que tes vêtements de sport resteront en place quand tu bouges. Sans oublier les coutures plates qui limitent les risques d'irritation de la peau et te permettent de t'entraîner plus longtemps.


Une technologie pour rester au frais


Prête à transpirer ? Grâce à la technologie Nike Dri-FIT intelligente, tu vas rester au frais et au sec, quelle que soit l'intensité de ta séance. Cette matière novatrice éloigne l'humidité de la peau et la disperse sur le tissu, d'où elle peut s'évaporer plus rapidement afin que tu sois toujours à l'aise. Nous avons poussé encore plus loin avec Nike Dri-FIT ADV, système amélioré grâce aux commentaires approfondis de sportifs et à la recherche en science du sport. On parle ici de cartographie du corps, de construction novatrice et de caractéristiques de conception fonctionnelles, adaptées pour te procurer les meilleures sensations.


Coupes respirantes


Tu pourras bouger librement dans nos vêtements d'été Nike pour femme déclinés dans des silhouettes et coupes spécialement pensées pour les journées chaudes : hauts sans manches, shorts légers et t-shirts courts. Les coupes amples laissent l'air circuler naturellement pour une sensation confortable. Les tailles extensibles et les cordons t'aident à obtenir l'ajustement parfait. Quand la météo est variable, les sweats à capuche zippés sont faciles à enfiler et retirer en fonction des besoins. Tu trouveras aussi des vêtements deuxième couche ultra-légers à manches longues qui protègent la peau du soleil.


Des modèles pour tous les défis


Nos habits d'été pour femme sont prêts à tout ce que la saison peut réserver. Un entraînement haute intensité ? Voici nos brassières de sport avec maintien dotées de bonnets moulés et de bretelles ajustables. Tu vas au studio de yoga ? Jette un œil aux leggings doux idéaux pour atteindre la paix intérieure. Et quand retentit l'appel du terrain de foot, tu peux soutenir ton équipe dans une tenue coordonnée présentant les mêmes couleurs que l'originale et un écusson brodé. L'emblématique Swoosh Nike, gage de qualité, orne toute notre collection.


Le prochain défi


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis des vêtements d'été pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Ce n'est que l'une de nos initiatives pour préserver le futur du sport.