Chaussures d'été pour femme : libère ton talent
Nos baskets d'été pour femme te procurent le maintien nécessaire pour t'entraîner en toute confiance dans la chaleur. Opte pour des modèles bas qui favorisent une amplitude de mouvement maximale au niveau de la cheville. Pour plus de stabilité, sélectionne des chaussures dont le col offre du maintien. Sur la semelle extérieure, les motifs d'adhérence techniques répondent aux besoins spécifiques de ton sport. Ajoute à tout cela des tiges légères dans des matériaux respirants, et te voilà prête à prendre ton envol.
Un amorti qui maintient tes pieds
Nos sneakers d'été pour femme sont dotées d'un amorti qui absorbe les chocs de façon à protéger tes articulations et tes muscles quand tu repousses tes limites. Nous utilisons une mousse réactive et légère qui absorbe l'impact de chaque mouvement, ce qui aide à prévenir la tension et les blessures, et réduit l'épuisement. Si tu cherches une sensation de rebond, choisis des chaussures équipées de nos célèbres unités Air. Le dynamisme de tes foulées ou de tes réceptions les comprime, puis leur retour d'énergie te propulse vers l'avant.
Reste au frais grâce à des tiges respirantes
Quand tu te mets à l'épreuve par temps chaud, ton corps chauffe. C'est pourquoi nous donnons priorité à la respirabilité dans la conception de nos chaussures d'été Nike pour femme. Opte pour des tiges en mesh qui optimisent la circulation de l'air et le confort de tes pieds encore plus longtemps. De plus, les aérations sont placées de façon stratégique dans les zones fortement sollicitées. Ainsi, plus d'air circule là où tu en as besoin. D'autre part, nos matériaux techniques favorisent une amplitude de mouvement naturelle sur l'ensemble du pied.
Optimise tes performances de running
Des petits runs au parc le week-end aux marathons exigeants, nos baskets d'été pour femme Nike sont conçues pour t'accompagner à chaque foulée, à chaque kilomètre. Si tu cours sur des surfaces dures, sélectionne des modèles équipés de semelles extérieures en caoutchouc. Leur matériau ultra-résistant leur permet de résister aux chocs. D'autre part, les motifs d'adhérence légèrement texturés accrochent un maximum, de façon à t'offrir plus de stabilité et de confiance. Tu te prépares pour des runs dans la nature ? Opte pour des chaussures de trail spécialisées à crampons directionnels. Ils assurent une adhérence exceptionnelle sur des terrains humides ou accidentés.
Explore les grands espaces
Des chaussures de trek sont indispensables pour les aventures en pleine nature. Nos chaussures de trekking d'été pour femme intègrent un col rembourré qui favorise la stabilité articulaire. Elles s'ajustent étroitement à ta cheville et empêchent la saleté et les débris de pénétrer. D'autre part, des paires plus larges au niveau de l'avant-pied, de la voûte plantaire et de la pointe créent une base stable qui te permet de rester assurée dans les moments difficiles. Quand tu enchaînes les kilomètres, notre amorti ultra-épais t'offre un maximum de maintien et contribue à combattre l'épuisement.
Notre mission
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Pour participer, choisis des chaussures d'été pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.