- Guide d'achatLe meilleur équipement de running Nike pour l'hiver disponible en ce moment
- Guide d'achatChoisir la meilleure veste Nike Running (avec ou sans manches) pour temps froid
- Guide d'achatQuels vêtements porter pour les entraînements en extérieur l'hiver
- Guide d'achatLe meilleur équipement de randonnée Nike pour l'hiver
- Guide d'achatLeggings roses Nike pour tous les types d'entraînement
- Guide d'achatLes meilleurs leggings Nike par temps froid
Vêtements de running pour femme d'hiver : rien ne pourra t'arrêter
Quand la température chute, il te faut des vêtements de running d'hiver pour femme qui te maintiennent au chaud quand tu cours. Nos hauts à manches longues d'entraînement et nos leggings taille haute couvrent mieux afin de conserver la chaleur. La technologie Therma-FIT de Nike régule la température naturelle du corps pour te garder bien au chaud par temps froid. Sans oublier les tissus de compression qui favorisent la circulation sanguine vers les muscles pour réduire le risque de blessures lors de l'échauffement et faciliter la récupération après la séance. Envie d'encore plus de chaleur ? Enfile une veste de notre collection de vêtements de running pour femme d'hiver. Pensés pour emprisonner l'air entre les couches, les modèles matelassés sont à la fois chauds et légers.
Découvre des fonctionnalités confortables telles que les cols et les poches doublés de Fleece. Les ourlets à cordon de serrage te permettent d'ajuster la coupe en fonction des variations de température. De plus, les poignets extensibles empêchent les courants d'air et les éclaboussures de pénétrer à l'intérieur. Besoin de ranger tes affaires ? Les poches faciles d'accès sont parfaites pour garder tes indispensables avec toi. Chaque sportive méritant de se sentir au top, les vêtements de running d'hiver pour femme Nike sont déclinés dans divers modèles et coupes. Que tu cherches des couleurs neutres ou des imprimés originaux, nous avons forcément un article qui conviendra à ton vestiaire de running. De plus, chaque pièce est rehaussée du Swoosh Nike emblématique, gage de qualité.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, choisis des vêtements de running pour femme par temps froid portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.