Sport-bh's voor dansers: omdat ondersteuning essentieel is
Een sport-bh is een van de belangrijkste kledingstukken van je garderobe. Als je de juiste ondersteuning hebt, kun je optimaal presteren. Nike dans-sport-bh's zijn er in verschillende soorten, van zachte en naadloze modellen voor low-impact training tot maximale ondersteuning voor high-impact sessies. Lichtgewicht dans-bh's met geïntegreerde voering hebben een optimaal ademend vermogen mét voldoende bedekking. Daarnaast zorgen vochtafvoerende materialen en ongecompliceerde designs ervoor dat je koel blijft terwijl je beweegt. Ga je voor een serieuze choreografie? Bekijk dan sport-bh's met Dri-FIT technologie, die zweet afvoeren zodat het snel kan verdampen en je droog en comfortabel blijft.
Op zoek naar de perfecte pasvorm? Kies uit sport-bh's voor dansers met racerback-designs of haakjessluitingen aan de voorkant, die ondersteuning garanderen. Dankzij de verstelbare bandjes heeft je dans-sport-bh de perfecte pasvorm. En met de tweedelige uitneembare pads kun je de bedekking aanpassen, zodat je vol vertrouwen traint en presteert.
Onze dans-bh's zijn er in verschillende modellen om perfect bij jouw unieke lichaam te passen. Zoals een U-hals of V-hals, bredere bandjes voor extra bedekking en spaghettibandjes voor een lichtgewicht gevoel. Kies klassieke designs voor in de dansstudio of maak een statement met langere sport-bh-tops die met je meebewegen. Onze tanktops hebben bh's die in de gladde, rekbare stof zijn geïntegreerd – met een aansluitende fit, zodat je comfortabel kunt buigen en draaien. Je kunt uit allerlei kleuren kiezen, van neutrale tot opvallende tinten, die passen bij je outfit. Leg de basis van je look en kies je favoriete items met de Nike Swoosh, ons iconische teken van kwaliteit.