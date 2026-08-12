Air Max Dn damessneakers: haal het maximale uit jezelf
Ontdek ultramoderne sportschoenen in ons assortiment Air Max Dn sneakers voor dames. Elk paar is voorzien van ons Dynamic Air systeem. Dubbele drukbuizen bieden stevige ondersteuning onder je hiel, met een zachter gevoel naar je middenvoet toe. Dat geeft je een unieke demping voor maximale efficiëntie. Bij elke stap verschuift het luchtniveau in je schoen. Met als resultaat perfecte veerkracht en een soepele tred, zodat jij je kunt concentreren op de rest.
Onze Air Max Dn damesschoenen zijn ontworpen om tijdens het trainen je spieren en gewrichten te beschermen. Het zachte schuim in de zool absorbeert de impact van elke beweging en helpt zo vermoeidheid en het risico op blessures te verminderen. Het profiel op de buitenzolen geeft de grip en stabiliteit die je nodig hebt om vol vertrouwen je grenzen te verleggen.
Bij Nike vinden we dat je schoenen je moeten helpen alles uit jezelf te halen. Daarom maken we onze Air Max Dn damessneakers met een meerlaags bovenwerk van mesh. Dit zorgt ervoor dat de schoen met je voet meebeweegt en je een natuurlijk bewegingsbereik hebt. We kiezen ook voor lichte materialen die je niet in de weg zitten. De geweven textuur zorgt voor een goede luchtstroom en dus voor een uitstekend ademend vermogen. Haptische prints zorgen voor de nodige textuur, zodat je sneakers er net zo goed uitzien als dat ze zitten.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt van ten minste 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri met ten minste 25% productieafval. Om jouw steentje bij te dragen, kies je voor Air Max Dn damesschoenen met het label ‘Duurzame materialen’.