Nike Air Max 1 damesneakers: comfort zonder compromissen
Comfort komt bij ons op de eerste plaats. Daarom brengen onze Nike Air Max 1 sneakers voor dames je voorbij de finish. Ze zijn een combinatie van eersteklas demping en strak design, waardoor ze perfect zijn voor de sportschool en zo’n beetje elke andere gelegenheid. De Max Air technologie geeft je het gevoel dat je op wolken loopt. Zo blijven je voeten tijdens het hardlopen of een dagje in de stad comfortabel en krijgen ze de support die ze verdienen. De lichte, responsieve constructie absorbeert schokken. En het kenmerkende ontwerp met vier vensters toont je de innovatieve Max Air in de tussenzool.
Draag onze Nike Air Max 1 damessneakers met vertrouwen, ongeacht het weer. De golvende mudguard beschermt de schoenen tegen spetters en de rubberen buitenzool zorgt voor een sterke grip op gladde oppervlakken. Kies een paar met een waterafstotend, synthetisch bovenwerk voor regenachtige dagen. Is stevigheid voor jou het belangrijkst? Kies dan voor dagelijks gebruik een ontwerp met een gemengd bovenwerk van canvas en leer. Onze Nike Air Max 1 voor dames heeft ook een gewatteerde, laag uitgesneden kraag, die lekker zit en aan- en uittrekken makkelijk maakt. Trainen op warme dagen? Kies voor een design met luchtige panelen van mesh, voor ventilatie op de plekken waar je dat het meest nodig hebt.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om mee te doen aan onze missie, kies je voor Nike Air Max 1 damessneakers met het label ‘Duurzame materialen’. Dat betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. Bovendien maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri met minstens 25% productieafval.