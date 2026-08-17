CHELSEA FC

CHELSEA FC

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Chelsea shorts 2026/27

(11)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
€ 47,99
NIET TE TEMMEN
NIET TE TEMMEN
Geïnspireerd door het verleden. Gemaakt voor de toekomst.
Chelsea FC Tech Fleece
Chelsea FC Tech Fleece Nike voetbalshorts voor heren
Chelsea FC Tech Fleece
Nike voetbalshorts voor heren
€ 84,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper
Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
€ 37,99
Chelsea FC Strike Derde
Chelsea FC Strike Derde Nike Total 90 Knit voetbalshorts met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Strike Derde
Nike Total 90 Knit voetbalshorts met Dri-FIT voor heren
30% korting
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde Nike Total 90 Replicavoetbalshorts met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde
Nike Total 90 Replicavoetbalshorts met Dri-FIT voor kids
30% korting

Chelsea FC shorts: juichen voor je club

Show je support voor de Blues in de Chelsea shorts van Nike. Onze Chelsea voetbalshorts hebben relaxte pasvormen en zijn van ademende stoffen. En natuurlijk is het iconische leeuw-embleem van de club goed zichtbaar.


Of je nu juicht vanaf de tribune op Stamford Bridge of je favoriete team vertegenwoordigt op het veld, de Chelsea shorts van Nike zijn ontworpen om je koel te houden. Ontdek wedstrijdbroekjes met Aero-FIT technologie. Het verkoelende performance-materiaal voert zweet af en houdt je in alle seizoenen droog en comfortabel. En als je een beetje extra lucht nodig hebt bij intensieve trainingen, kies je een short met geavanceerde bescherming op de warmste stukken. Zo ben je klaar voor de wedstrijd.


Als je het veld op stapt, moet je outfit lekker zitten. Daarom zijn onze Chelsea shorts gemaakt voor comfort: elastische taillebanden en verborgen trekkoorden zorgen voor een perfecte pasvorm, en mesh panelen aan de zijkant maken de short lekker luchtig. In een relaxed fit short beweeg je makkelijk als je over het veld rent, zodat niets tussen jou en de bal komt. Er zijn ook shorts met een zijzak met ritssluiting, waarin je al je essentials veilig kunt wegstoppen. Of je nu in het stadion of op het veld staat.


Met de authentieke details laat je op de tribune zien voor wie je bent. Op de broekspijp is het leeuw-embleem van de club geweven, tegen een achtergrond van het iconische blauw van Chelsea. En dat is nog niet alles: in het kader van het Nike Move to Zero programma worden sommige shorts gemaakt van gerecyclede polyestervezels. Zoek naar het label 'duurzame materialen' voor milieuvriendelijke opties.


Maak je look compleet en support de Blues van top tot teen met een bijpassend Chelsea FC shirt. Net als onze shorts zijn ze er in sneldrogende stoffen om je tijdens de wedstrijd koel en kalm te houden. Voor de finishing touch kies je Chelsea kniekousen en, natuurlijk, je favoriete Nike voetbalschoenen.