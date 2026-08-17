Chelsea FC shorts: juichen voor je club
Show je support voor de Blues in de Chelsea shorts van Nike. Onze Chelsea voetbalshorts hebben relaxte pasvormen en zijn van ademende stoffen. En natuurlijk is het iconische leeuw-embleem van de club goed zichtbaar.
Of je nu juicht vanaf de tribune op Stamford Bridge of je favoriete team vertegenwoordigt op het veld, de Chelsea shorts van Nike zijn ontworpen om je koel te houden. Ontdek wedstrijdbroekjes met Aero-FIT technologie. Het verkoelende performance-materiaal voert zweet af en houdt je in alle seizoenen droog en comfortabel. En als je een beetje extra lucht nodig hebt bij intensieve trainingen, kies je een short met geavanceerde bescherming op de warmste stukken. Zo ben je klaar voor de wedstrijd.
Als je het veld op stapt, moet je outfit lekker zitten. Daarom zijn onze Chelsea shorts gemaakt voor comfort: elastische taillebanden en verborgen trekkoorden zorgen voor een perfecte pasvorm, en mesh panelen aan de zijkant maken de short lekker luchtig. In een relaxed fit short beweeg je makkelijk als je over het veld rent, zodat niets tussen jou en de bal komt. Er zijn ook shorts met een zijzak met ritssluiting, waarin je al je essentials veilig kunt wegstoppen. Of je nu in het stadion of op het veld staat.
Met de authentieke details laat je op de tribune zien voor wie je bent. Op de broekspijp is het leeuw-embleem van de club geweven, tegen een achtergrond van het iconische blauw van Chelsea. En dat is nog niet alles: in het kader van het Nike Move to Zero programma worden sommige shorts gemaakt van gerecyclede polyestervezels. Zoek naar het label 'duurzame materialen' voor milieuvriendelijke opties.
Maak je look compleet en support de Blues van top tot teen met een bijpassend Chelsea FC shirt. Net als onze shorts zijn ze er in sneldrogende stoffen om je tijdens de wedstrijd koel en kalm te houden. Voor de finishing touch kies je Chelsea kniekousen en, natuurlijk, je favoriete Nike voetbalschoenen.