CHELSEA FC

CHELSEA FC

Chelsea thuistenues en thuisshirts 2026/27

(14)
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor heren
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor heren
€ 119,99
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor dames
€ 159,99
NIET TE TEMMEN
NIET TE TEMMEN
Geïnspireerd door het verleden. Gemaakt voor de toekomst.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Chelsea FC 2026 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026 Stadium Thuis Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026 Stadium Thuis
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
€ 69,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Chelsea VaporFast Thuis
Chelsea VaporFast Thuis Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen
Chelsea VaporFast Thuis
Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen
€ 22,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Chelsea FC Strike Thuis
Chelsea FC Strike Thuis Nike Dri-FIT voetbalkniekousen
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Strike Thuis
Nike Dri-FIT voetbalkniekousen
€ 19,99
Chelsea FC 2026 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026 Stadium Thuis Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026 Stadium Thuis
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
€ 74,99

Chelsea thuistenues en thuisshirts 2026/27: topprestaties op het veld

De Nike thuistenues van Chelsea F.C. zijn ontworpen met kenmerkende details in het opvallende blauw van de club. Trek een Chelsea thuis shirt aan en ga de tribune of het veld op om je favoriete team te supporten. Op de borst staat het iconische leeuwen-embleem naast de Nike Swoosh.


Stap vol zelfvertrouwen het veld op in voetbalkleding met onze innovatieve Aero-FIT technologie. Die is ontworpen zodat je de hele wedstrijd koel en droog blijft, en je ongestoord kunt focussen op het spel. En dat is nog niet alles: met trots kunnen we zeggen dat ons nieuwe Chelsea thuis tenue ook onderdeel is van het Nike Move to Zero initiatief. Onze lichte shirts en shorts van het Chelsea thuis tenue zijn gemaakt van gerecyclede polyestervezels. Goed voor de planeet én je voetbalprestaties.


Als je het veld op gaat, heb je de juiste steun nodig. Daarvoor hebben we onze Chelsea F.C. voetbalsokken. Door de strategisch geplaatste padding aan de onderkant zitten ze de hele dag comfortabel.