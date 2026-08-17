Chelsea thuistenues en thuisshirts 2026/27: topprestaties op het veld
De Nike thuistenues van Chelsea F.C. zijn ontworpen met kenmerkende details in het opvallende blauw van de club. Trek een Chelsea thuis shirt aan en ga de tribune of het veld op om je favoriete team te supporten. Op de borst staat het iconische leeuwen-embleem naast de Nike Swoosh.
Stap vol zelfvertrouwen het veld op in voetbalkleding met onze innovatieve Aero-FIT technologie. Die is ontworpen zodat je de hele wedstrijd koel en droog blijft, en je ongestoord kunt focussen op het spel. En dat is nog niet alles: met trots kunnen we zeggen dat ons nieuwe Chelsea thuis tenue ook onderdeel is van het Nike Move to Zero initiatief. Onze lichte shirts en shorts van het Chelsea thuis tenue zijn gemaakt van gerecyclede polyestervezels. Goed voor de planeet én je voetbalprestaties.
Als je het veld op gaat, heb je de juiste steun nodig. Daarvoor hebben we onze Chelsea F.C. voetbalsokken. Door de strategisch geplaatste padding aan de onderkant zitten ze de hele dag comfortabel.