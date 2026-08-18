CHELSEA FC

CHELSEA FC

Chelsea shirts en tenues voor dames 2026/2027

(15)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor dames
€ 159,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
NIET TE TEMMEN
NIET TE TEMMEN
Geïnspireerd door het verleden. Gemaakt voor de toekomst.
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Heritage rugzak
Chelsea 25/26
Nike Heritage rugzak
€ 39,99
Chelsea VaporFast Thuis
Chelsea VaporFast Thuis Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen
Chelsea VaporFast Thuis
Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen
€ 22,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde Nike Dri-FIT Total 90 replicavoetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde
Nike Dri-FIT Total 90 replicavoetbalshirt voor dames
€ 99,99
Chelsea FC Strike Thuis
Chelsea FC Strike Thuis Nike Dri-FIT voetbalkniekousen
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Strike Thuis
Nike Dri-FIT voetbalkniekousen
€ 19,99
Chelsea FC
Chelsea FC Nike voetbalshirt voor dames
Chelsea FC
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
Chelsea FC Strike Derde
Chelsea FC Strike Derde Nike Total 90 Knit voetbaltop met ronde hals en Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Strike Derde
Nike Total 90 Knit voetbaltop met ronde hals en Dri-FIT voor dames
€ 69,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
€ 54,99
Chelsea FC Windrunner
Chelsea FC Windrunner Nike geweven voetbaljack met uv-bescherming voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Windrunner
Nike geweven voetbaljack met uv-bescherming voor dames
€ 109,99
Chelsea FC Academy Pro Derde
Chelsea FC Academy Pro Derde Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Academy Pro Derde
Nike Total 90 Dri-FIT warming-uptop voor dames
30% korting
Chelsea FC Strike Derde
Chelsea FC Strike Derde Nike Total 90 Knit voetbaltop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Strike Derde
Nike Total 90 Knit voetbaltop met Dri-FIT voor dames
30% korting

Chelsea shirts voor dames 2026/27: voel de passie

Onze passie voor het mooie spel begon in 1979 toen we ons eerste Nike voetbalshirt lanceerden. Sindsdien hebben we fans en spelers ondersteund met eersteklas kleding – neem bijvoorbeeld onze Chelsea damesshirts. Of je nu de wedstrijd op tv bekijkt of een gedenkwaardige reis naar Stamford Bridge maakt, onze Chelsea F.C. damesshirts helpen je om je dichter bij de actie op het veld te voelen. Elk shirt is afgewerkt met het kenmerkende embleem van de club plus onze eigen Nike Swoosh, zodat je nieuwe shirt je helpt er goed uit te zien.

Juich mee in de designs van het nieuwste seizoen

Ontworpen in iconische kleuren en voorzien van de nieuwste teamgraphics: onze Chelsea damesshirts zijn perfect om te laten zien dat je fan bent van deze mooie club. We maken onze Chelsea damesshirts op basis van de shirts die gedragen worden door je heldinnen op het veld en verfraaien ze met eye-catching badges voor de essentiële finishing touch. De kleuren zorgen voor onmiddellijke herkenning. En door de zorgvuldig vervaardigde details en afwerking voelt je shirt authentiek aan.

Pro-kwaliteit shirt voor gedenkwaardige wedstrijden

Van trainingen na het werk en in het weekend tot het spelen van je eigen competitiewedstrijd: het mooiste van het voetbalspel is het zelf spelen. Dankzij onze unieke Aero-FIT stof voeren onze Chelsea damesshirts zweet van je huid af zodat het snel kan verdampen. Ondertussen zorgt de toegevoegde stretch in de vezels ervoor dat je shirt meebeweegt en zijn vorm behoudt. Het resultaat? Je blijft langer fris, geconcentreerd en beheerst, zodat je een geweldige wedstrijd kunt spelen – van de aftrap tot het laatste fluitsignaal.

Voor alle dagelijkse avonturen

Onze T-shirts zijn een perfecte keuze om je support in te tonen, waar het leven je ook brengt. Ze zijn gemaakt van ademende, katoenrijke stoffen die zacht aanvoelen op je huid en hebben een strakke, comfortabele pasvorm. Kies voor shirts met korte mouwen voor zonnige dagen, of blijf warm met tops met lange mouwen van dikkere materialen. En wat het ontwerp betreft, kun je kiezen tussen eenvoudige eenkleurige opties of juist opvallende badges en contrasterende details.

Vind jouw pasvorm

Bij Nike doen we er alles aan om fans en spelers met elk lichaamstype te ondersteunen. Daarom zijn onze Chelsea shirts voor dames verkrijgbaar in verschillende modellen en maten, zodat iedereen de perfecte pasvorm kan vinden. Je kunt kiezen voor een strakke pasvorm met veel bewegingsvrijheid. Als je juist houdt van een meer slouchy, boxy vorm, ga dan voor relaxed en oversized shirts.

De toekomst van onze planeet veiligstellen

Vandaag de dag is het belangrijker dan ooit om de gezondheid van ons milieu te beschermen. Het Nike Move to Zero programma is onze bedrijfsbrede belofte om onze activiteiten naar netto nul CO2-uitstoot en netto nul afval te brengen. Als onderdeel van dit initiatief halen we elk jaar ongeveer een miljard plastic flessen weg van de vuilstort en recyclen ze tot hoogwaardige garens om onze sportkleding van te maken. Als je ons wilt helpen bij deze missie, kies dan voor een Chelsea tenue voor dames met ons label 'Duurzame materialen'.