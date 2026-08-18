Chelsea shirts voor dames 2026/27: voel de passie
Onze passie voor het mooie spel begon in 1979 toen we ons eerste Nike voetbalshirt lanceerden. Sindsdien hebben we fans en spelers ondersteund met eersteklas kleding – neem bijvoorbeeld onze Chelsea damesshirts. Of je nu de wedstrijd op tv bekijkt of een gedenkwaardige reis naar Stamford Bridge maakt, onze Chelsea F.C. damesshirts helpen je om je dichter bij de actie op het veld te voelen. Elk shirt is afgewerkt met het kenmerkende embleem van de club plus onze eigen Nike Swoosh, zodat je nieuwe shirt je helpt er goed uit te zien.
Juich mee in de designs van het nieuwste seizoen
Ontworpen in iconische kleuren en voorzien van de nieuwste teamgraphics: onze Chelsea damesshirts zijn perfect om te laten zien dat je fan bent van deze mooie club. We maken onze Chelsea damesshirts op basis van de shirts die gedragen worden door je heldinnen op het veld en verfraaien ze met eye-catching badges voor de essentiële finishing touch. De kleuren zorgen voor onmiddellijke herkenning. En door de zorgvuldig vervaardigde details en afwerking voelt je shirt authentiek aan.
Pro-kwaliteit shirt voor gedenkwaardige wedstrijden
Van trainingen na het werk en in het weekend tot het spelen van je eigen competitiewedstrijd: het mooiste van het voetbalspel is het zelf spelen. Dankzij onze unieke Aero-FIT stof voeren onze Chelsea damesshirts zweet van je huid af zodat het snel kan verdampen. Ondertussen zorgt de toegevoegde stretch in de vezels ervoor dat je shirt meebeweegt en zijn vorm behoudt. Het resultaat? Je blijft langer fris, geconcentreerd en beheerst, zodat je een geweldige wedstrijd kunt spelen – van de aftrap tot het laatste fluitsignaal.
Voor alle dagelijkse avonturen
Onze T-shirts zijn een perfecte keuze om je support in te tonen, waar het leven je ook brengt. Ze zijn gemaakt van ademende, katoenrijke stoffen die zacht aanvoelen op je huid en hebben een strakke, comfortabele pasvorm. Kies voor shirts met korte mouwen voor zonnige dagen, of blijf warm met tops met lange mouwen van dikkere materialen. En wat het ontwerp betreft, kun je kiezen tussen eenvoudige eenkleurige opties of juist opvallende badges en contrasterende details.
Vind jouw pasvorm
Bij Nike doen we er alles aan om fans en spelers met elk lichaamstype te ondersteunen. Daarom zijn onze Chelsea shirts voor dames verkrijgbaar in verschillende modellen en maten, zodat iedereen de perfecte pasvorm kan vinden. Je kunt kiezen voor een strakke pasvorm met veel bewegingsvrijheid. Als je juist houdt van een meer slouchy, boxy vorm, ga dan voor relaxed en oversized shirts.
De toekomst van onze planeet veiligstellen
Vandaag de dag is het belangrijker dan ooit om de gezondheid van ons milieu te beschermen. Het Nike Move to Zero programma is onze bedrijfsbrede belofte om onze activiteiten naar netto nul CO2-uitstoot en netto nul afval te brengen. Als onderdeel van dit initiatief halen we elk jaar ongeveer een miljard plastic flessen weg van de vuilstort en recyclen ze tot hoogwaardige garens om onze sportkleding van te maken. Als je ons wilt helpen bij deze missie, kies dan voor een Chelsea tenue voor dames met ons label 'Duurzame materialen'.