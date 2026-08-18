CHELSEA FC

CHELSEA FC

Chelsea tenues en voetbalshirts 2026/27

Chelsea FC 2026/27 Match Uit
Chelsea FC 2026/27 Match Uit Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
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Bestseller
Chelsea FC 2026/27 Match Uit
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Uit
Chelsea FC 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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Bestseller
Chelsea FC 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Uit
Chelsea FC 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Chelsea FC 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
DE LEEUW IS LOS
DE LEEUW IS LOS
Moed, eenheid en onverzettelijke strijdlust.
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
€ 69,99
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
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Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
€ 74,99
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor heren
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met lange mouwen voor heren
€ 119,99
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor dames
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor dames
€ 159,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Customize
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Chelsea FC Victori One
Chelsea FC Victori One Nike herenslippers
Chelsea FC Victori One
Nike herenslippers
€ 42,99
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2025/26 Stadium Derde
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 99,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
€ 54,99
Chelsea FC Tech
Chelsea FC Tech Nike geweven voetbalbroek voor heren
Chelsea FC Tech
Nike geweven voetbalbroek voor heren
€ 114,99
Chelsea FC Tech Fleece
Chelsea FC Tech Fleece Nike voetbalshorts voor heren
Chelsea FC Tech Fleece
Nike voetbalshorts voor heren
€ 84,99
Chelsea F.C. Strike+ SE
Chelsea F.C. Strike+ SE Nike Repel geweven voetbalbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike+ SE
Nike Repel geweven voetbalbroek voor heren
€ 89,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
€ 47,99
Chelsea FC Academy Pro Derde
Chelsea FC Academy Pro Derde Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Academy Pro Derde
Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
€ 59,99

Kies je favorieten uit de nieuwe Chelsea-tenues voor 2026/27

Laat op de wedstrijddag zien dat je trots bent op je club door het nieuwste tenue van Chelsea te dragen. Naast onze shirts en complete tenues, hebben we verschillende tops, T-shirts en meer voor mannen, vrouwen en kinderen. Als je je eigen potje 5-tegen-5 speelt, kies dan voor accessoires van Chelsea. Zo hebben we voetballen, petten en tassen waarmee je je supporters vibes overal kunt uitdragen. Met het shirt van Chelsea kun je bovendien de Blues steunen. Het maakt daarbij niet uit of je op Stamford Bridge bent of de wedstrijd thuis op de bank bekijkt.


Show je steun in Chelsea shirts, T-shirts en tops

We zijn er trots op dat we je de nieuwe Chelsea-tenues voor dit seizoen kunnen aanbieden. Al onze Chelsea shirts zijn gemaakt van ademende materialen om je droog en comfortabel te houden. Hetzelfde geldt voor onze tops en T-shirts. Of je nu op het voetbalveld of het lokale pleintje speelt: kies tops en T-shirts om in stijlvolle designs, die duidelijk van Chelsea zijn, te laten zien welke club jij steunt.


Koop Chelsea voetbaltenues gemaakt van hoogwaardige materialen

We gebruiken innovatieve materialen in onze tenues van Chelsea. Zo presteer je op je best. Speel je een wedstrijd? Kies dan Chelsea shirts met rekbare stoffen en Aero-FIT technologie van Nike. Deze shirts voeren zweet weg van je lichaam om je langer droog te houden. Je kunt de Blues vertegenwoordigen in losse kleding of een complete set aanschaffen. Onze collectie van Chelsea tenues bevat van alles wat. Voor kinderen die hun eigen potje voetbal spelen met 5-tegen-5, kies je kleding die past bij hun mogelijkheden. Zo hebben we met zweetafvoerende technologie die ze comfortabel houdt tijdens de warming-up, maar ook lang daarna.


Blijf warm in Chelsea hoodies en jacks

Kies uit hoodies en jacks van Chelsea en laat zien welke club je met trots steunt. Elk ontwerp is afgewerkt met het kenmerkende wapenschild zodat je je team altijd en overal kunt aanmoedigen. Onze jacks van Chelsea zorgen ervoor dat je lekker warm blijft. Een aantal van deze jacks zou je zomaar kunnen herkennen uit de outfits van de trainingsstaf uit de dug-out op Stamford Bridge.


Bescherm onze toekomst met duurzame Chelsea tenues

Move to Zero van Nike staat voor onze inzet om de planeet te beschermen. Ons doel is om een bedrijf op te bouwen dat vrij is van CO2-uitstoot en -afval. Daarom gebruiken we gerecyclede materialen om sportkleding te maken die minder impact heeft op ons milieu. Zoek bijvoorbeeld naar T-shirts en tops gemaakt van duurzame materialen in onze collecties van Chelsea tenues. Kies een milieuvriendelijkere optie en toon je steun voor de aarde in ontwerpen die beter zijn voor onze planeet.