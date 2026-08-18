Kies je favorieten uit de nieuwe Chelsea-tenues voor 2026/27
Laat op de wedstrijddag zien dat je trots bent op je club door het nieuwste tenue van Chelsea te dragen. Naast onze shirts en complete tenues, hebben we verschillende tops, T-shirts en meer voor mannen, vrouwen en kinderen. Als je je eigen potje 5-tegen-5 speelt, kies dan voor accessoires van Chelsea. Zo hebben we voetballen, petten en tassen waarmee je je supporters vibes overal kunt uitdragen. Met het shirt van Chelsea kun je bovendien de Blues steunen. Het maakt daarbij niet uit of je op Stamford Bridge bent of de wedstrijd thuis op de bank bekijkt.
Show je steun in Chelsea shirts, T-shirts en tops
We zijn er trots op dat we je de nieuwe Chelsea-tenues voor dit seizoen kunnen aanbieden. Al onze Chelsea shirts zijn gemaakt van ademende materialen om je droog en comfortabel te houden. Hetzelfde geldt voor onze tops en T-shirts. Of je nu op het voetbalveld of het lokale pleintje speelt: kies tops en T-shirts om in stijlvolle designs, die duidelijk van Chelsea zijn, te laten zien welke club jij steunt.
Koop Chelsea voetbaltenues gemaakt van hoogwaardige materialen
We gebruiken innovatieve materialen in onze tenues van Chelsea. Zo presteer je op je best. Speel je een wedstrijd? Kies dan Chelsea shirts met rekbare stoffen en Aero-FIT technologie van Nike. Deze shirts voeren zweet weg van je lichaam om je langer droog te houden. Je kunt de Blues vertegenwoordigen in losse kleding of een complete set aanschaffen. Onze collectie van Chelsea tenues bevat van alles wat. Voor kinderen die hun eigen potje voetbal spelen met 5-tegen-5, kies je kleding die past bij hun mogelijkheden. Zo hebben we met zweetafvoerende technologie die ze comfortabel houdt tijdens de warming-up, maar ook lang daarna.
Blijf warm in Chelsea hoodies en jacks
Kies uit hoodies en jacks van Chelsea en laat zien welke club je met trots steunt. Elk ontwerp is afgewerkt met het kenmerkende wapenschild zodat je je team altijd en overal kunt aanmoedigen. Onze jacks van Chelsea zorgen ervoor dat je lekker warm blijft. Een aantal van deze jacks zou je zomaar kunnen herkennen uit de outfits van de trainingsstaf uit de dug-out op Stamford Bridge.
Bescherm onze toekomst met duurzame Chelsea tenues
Move to Zero van Nike staat voor onze inzet om de planeet te beschermen. Ons doel is om een bedrijf op te bouwen dat vrij is van CO2-uitstoot en -afval. Daarom gebruiken we gerecyclede materialen om sportkleding te maken die minder impact heeft op ons milieu. Zoek bijvoorbeeld naar T-shirts en tops gemaakt van duurzame materialen in onze collecties van Chelsea tenues. Kies een milieuvriendelijkere optie en toon je steun voor de aarde in ontwerpen die beter zijn voor onze planeet.