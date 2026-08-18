Chelsea-trainingspakken: ga voor je passie
Laat zien welke club jouw favoriet is. Onze Chelsea-voetbaltrainingspakken zijn perfect voor je warming-up, cooling-down en voor op de tribune. We maken onze Chelsea-trainingspakken van hoogwaardige stoffen, die zijn ontwikkeld voor de profs. Je vindt bij ons ook gestroomlijnde modellen waarin je op en naast het veld alle bewegingsvrijheid hebt. Een chill-momentje na een zware trainingssessie? Ontspannen pasvormen en een zacht geborstelde finish zorgen voor ultiem comfort tijdens je cooling-down.
Houd jezelf warm
Een fitness-sessie bij koud weer? Opwarmen op de zijlijn? Voetballers overal ter wereld weten dat isolatie onmisbaar is, vooral als je je spieren wedstrijdklaar wil houden. Onze Chelsea-trainingspakken zijn gemaakt van lichte, duurzame stoffen en daarom een praktische aanvulling op je outfit-keuze. Het weefsel heeft extra stretch zodat je alle vrijheid hebt om te bewegen. En als je het warm begint te krijgen, gebruik je de ritssluitingen aan de voorkant en bij de enkels, waarmee je elk laagje ook snel weer uittrekt.
Speel je beste spel
Van plotselinge stops en harde tackles tot bliksemsnelle sprints en dodelijke aanvallen, spelen op je best betekent dat je je in het zweet zult moeten werken. Daarom maken we Chelsea-trainingspakken met onze innovatieve Nike Dri-FIT technologie. De vochtafvoerende vezels zijn speciaal ontworpen om zweet van je huid af te voeren zodat het snel kan drogen. Dit betekent duurzaam comfort op het veld, ook in het heetst van de strijd. Verwacht daarnaast ademende weefsels die zorgen voor een goede luchtcirculatie, zodat je eventuele overtollige warmte snel kunt afvoeren. Het resultaat? Je blijft langer koel en kunt je dus volledig concentreren op je beste spel voor je team.
Chelsea-trainingspakken voor junioren
Geef je jonge voetballer de best mogelijke start met een Chelsea-trainingspak. We maken onze sportkleding voor kinderen van dezelfde slijtvaste materialen die we gebruiken in onze collectie voor volwassenen, zodat ze zich fris en comfortabel voelen als ze werken aan hun skills. Bovendien zorgen onze gestroomlijnde modellen ervoor dat hun kleding ze niet afleidt tijdens het trainen. We hebben opties voor alle spelers, van peuters tot tieners, zodat er voor elke aspirant-voetbalster een perfecte pasvorm is.
In de voetsporen van je helden
Voor het ontwerp van onze Chelsea-trainingspakken hebben we ons laten inspireren door de tenues van het seizoen. Verwacht authentieke kleurstellingen en gedetailleerde graphics die ervoor zorgen dat je outfit er net zo uitziet als de kleding van je helden. Bovendien vind je op elk item de iconische badge van de club als premium finishing touch. Er zijn personaliseerbare opties voor jonge fans, zodat ze kunnen laten zien welk team hun favoriet is, met hun eigen naam op de rug.
Een betere toekomst
Nike Move to Zero is ons streven naar een CO2- en afvalvrij productieproces waarmee we helpen de toekomst van sport te beschermen. Klaar om hieraan mee te doen? Als jij je steentje wil bijdragen, ga dan op zoek naar Chelsea-voetbaltrainingspakken met ons label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt van minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. We hebben ons doel nog niet bereikt. Maar we komen elke dag dichterbij.