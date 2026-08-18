Chelsea derde tenue 2025/26: toon je support
Moedig de Blues altijd en overal stijlvol aan in een Chelsea 3e tenue uit onze collectie. Of je nu met je vrienden vanaf de bank kijkt of het geluk hebt om op de tribune mee te kunnen zingen, in onze shirts, tops en korte broeken voel je je onderdeel van de actie op het veld. Alle ontwerpen zijn geïnspireerd op de graphics en kleuren van de nieuwste tenues van de heren- en damesteams.
Wat het mooiste is aan voetbal? Zelf aan de bal zijn, natuurlijk. Daarom maken we onze Total 90 Chelsea tenues met onze populaire Dri-FIT technologie. Vochtregulerende vezels voeren zweet af van je huid naar het oppervlak, zodat het snel kan drogen. Ook bevorderen de ademende eigenschappen een goede luchtcirculatie rond je lichaam. Dit alles zorgt ervoor dat je lichaam overtollige warmte beter kan afvoeren. Zo blijf jij langer koel en comfortabel, zodat je je kunt concentreren op het behalen van de winst. Tijdens trainingssessies op koude dagen kies je voor extra laagjes die je gemakkelijk aan en uit kunt trekken. We hebben trainingsjacks en -broeken in stijlvolle, eenvoudige designs. Die geven je de isolatie die je nodig hebt om warm te blijven, zonder extra gewicht of volume.
De voetbalsterren van de toekomst kunnen zich net zo kleden als hun idolen terwijl ze werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Dat doen ze natuurlijk in het Chelsea derde tenue voor junioren. Dat wordt gemaakt van dezelfde professionele materialen als de kleding in onze collectie voor volwassenen. Dat betekent zweetafvoerende materialen waarin ze fris blijven en zich kunnen concentreren op hun spel. Extra stretch in de vezels geeft ze bewegingsruimte in alle richtingen. En lichte stoffen voelen zacht en comfortabel aan op de huid.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om mee te doen, kies je voor het derde tenue van Chelsea met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.