Chelsea keeperstenue 2026/27: de spirit van de profs
Laat je blauwe hart sneller kloppen in ons authentieke Chelsea keeperstenue. Geef je alles tijdens de training of speel je een wedstrijd in het weekend? Ons Chelsea keeperstenue geeft je de juiste spirit: die van de prof-keepers. Onze Aero-FIT-technologie voert lucht af tussen je huid en de stof, zodat zweet razendsnel verdampt. Zo blijf je fris en gefocust tijdens lastige reddingen en penalty's. Met opvallende kleuren en de iconische blauwe leeuw op het embleem ziet je nieuwe tenue er ook nog eens goed uit.
Bij Nike helpen we jonge sporters graag om hun dromen waar te maken. Daarom gebruiken we voor het nieuwe Chelsea keeperstenue voor junioren dezelfde topmaterialen als voor de lijn voor volwassenen. Comfortabele tops combineren bewegingsvrijheid met een nauwsluitende pasvorm zodat niks je afleidt. Een elastische tailleband met trekkoord zorgt voor een precieze fit zodat je zorgeloos kunt strekken, draaien en duiken. Ook fijn om te weten: de tenues kunnen gewoon in de wasmachine.
Om de toekomst van onze planeet te beschermen is het van levensbelang dat we allemaal duurzamer leven. Het Nike Move to Zero programma heeft een simpel doel: om als bedrijf nul afval en nul CO2-uitstoot te produceren. Daarom zijn er Chelsea keepershirts en tenues van gerecyclede plastic flessen die anders op een vuilnisbelt zouden zijn beland. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar we komen dichterbij. Doe je mee? Let dan op het label 'Duurzame materialen' als je je Chelsea keeperstenue voor het nieuwe seizoen uitkiest.