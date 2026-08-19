Support je team in het Chelsea-uittenue 2026/27
Laat zien dat je hart bij Chelsea FC ligt met het nieuwe uittenue van Nike. Bij ons vind je het officiële assortiment Chelsea uitshirts en het complete uittenue. Onze Chelsea uitcollectie bestaat uit shirts en volledige tenues voor heren, dames en kinderen, zodat ook jonge sporters de clubkleuren kunnen dragen waar en wanneer ze maar willen.
Wedstrijden zijn nog beter in een echte wedstrijdlook geïnspireerd op de Blues. En dan maakt het niet uit of je vanaf de tribune op Stamford Bridge juicht of thuis op de bank met je vrienden. Van volledige tenues tot prestatiegerichte tops en T-shirts: shop de Chelsea uitcollectie bij Nike.
Bij je eigen vijf-tegen-vijfwedstrijden haal je met je Chelsea uittenue het beste uit jezelf. Shop Chelsea uitshirts waarin authentieke details worden gecombineerd met lichtgewicht stoffen, zodat je zowel op als buiten het veld haantje de voorste bent. En als je graag je steentje bijdraagt aan een beter milieu, dan kies je voor ontwerpen van duurzame materialen. In onze Chelsea FC uitcollectie vind je ook replica's van zweetafvoerende stof, zodat je altijd en overal je club kunt supporten, terwijl je er fantastisch uitziet.