Turkije tenue 2024: welkom bij het team
Houd je ogen op de bal gericht in een prestatiegericht Turkije tenue van het Turkse nationale team. Die hebben dezelfde kenmerken als de tenues die de profs op het veld dragen: van geborduurde emblemen tot de juiste kleuren en authentieke details. Ook vind je op elk item onze iconische Swoosh als onmiskenbaar teken van kwaliteit.
Trainen op een frisse dag? We hebben warme opties die je lichaam helpen warmte vast te houden als de temperatuur daalt. En als de temperatuur stijgt, kies je voor een Turkije tenue met korte mouwen, lichte stoffen en Dri-FIT technologie die is ontworpen om zweet van de huid weg te voeren. Zo blijf jij droog en comfortabel. Turkije tenues met Nike Breathe stof houden je fris en koel, zodat jij je kunt concentreren op de wedstrijd.
Houd je wel van een goede sprint over het veld? Stretchstoffen en relaxte modellen zorgen voor volledige bewegingsvrijheid. Of kies juist voor gestroomlijnde pasvormen die strak om het lichaam vallen. We weten dat comfort de basis is van elke topprestatie. Daarom vind je bij de tenues van het Turkse nationale team shorts en broeken met elastische taillebanden. Deze rekken met je mee en blijven tegelijkertijd perfect zitten, ook als het hard eraan toegaat op het veld. Er zijn maten voor volwassenen en jonge spelers, dus er is een tenue voor het hele gezin.
Wil je je nog beter voelen over je nieuwe Türkiye tenue? Bekijk dan onze nieuwste kleding die gemaakt is van ten minste 50% gerecycled materiaal en schoenen die gemaakt zijn van ten minste 20% gerecycled materiaal in gewicht. Nike Move to Zero is onze weg naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie om de toekomst van sport te beschermen. Sluit je bij ons aan en ga op zoek naar items met het label 'Duurzame materialen'.