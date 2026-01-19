  1. Nike Black Friday
Nike Black Friday leggings 2025

Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
50% korting
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
50% korting
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
40% korting
Nike Phenom
Nike Phenom Dri-FIT Hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Phenom
Dri-FIT Hardlooptights voor heren
30% korting
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike Fast
Nike Fast Hardlooplegging met halfhoge taille voor dames
Nike Fast
Hardlooplegging met halfhoge taille voor dames
40% korting
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en print voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en print voor dames
40% korting
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen
35% korting
Nike
Nike Legging met wijde pijpen en Dri-FIT voor kleuters
Nike
Legging met wijde pijpen en Dri-FIT voor kleuters
30% korting
Nike Form
Nike Form Boyshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Form
Boyshorts voor dames
25% korting
Nike Pro
Nike Pro Legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
24% korting
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
25% korting
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
34% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
50% korting
Nike One
Nike One 7/8-legging met halfhoge taille en mesh vlakken voor dames
Net binnen
Nike One
7/8-legging met halfhoge taille en mesh vlakken voor dames
20% korting
Nike One
Nike One Legging met print en Dri-FIT voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met print en Dri-FIT voor meisjes
34% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
34% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT herenshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT herenshorts
34% korting
Nike Universa
Nike Universa Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
40% korting
Nike Go
Nike Go Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Go
Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
50% korting
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt
Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
24% korting
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herentights
Gerecyclede materialen
Nike Pro Warm
Herentights
40% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Damesshorts (13 cm)
Jordan Sport
Damesshorts (13 cm)
50% korting

Nike Black Friday-deals voor leggings 2025: jaag je doelen na

Til je training naar een hoger niveau met Nike Black Friday leggings van topkwaliteit. Of je nu op zoek bent naar een 7/8 legging, een lang model of een korte broek, al onze leggings bewegen soepel met je mee. De stoffen hebben de squattest doorstaan en blijven goed op hun plek zitten. Zo kun jij vol zelfvertrouwen trainen. We hebben leggings van stevige compressiestoffen voor ondersteuning op de belangrijkste plekken. En voor hersteldagen en rustige trainingen hebben we comfortabele leggings van superzachte stoffen, die aanvoelen als een tweede huid.

We hebben Nike Black Friday deals op premium leggings om jouw sportsessies een boost te geven. Kies voor een legging met lichte ondersteuning van een stretchy stof. De kleur blijft was na was goed. Of ga voor maximaal comfort met onze stevige leggings met medium ondersteuning. Die zitten stevig om je lichaam, maar geven je alle bewegingsvrijheid. Heb je liever een legging die je spieren extra ondersteunt? Ook die hebben we. Kies voor een legging met een hoge taille als je veel gaat squatten. Of ga voor een halfhoge tailleband voor een natuurlijke, comfortabele pasvorm.

Of je nu de baan op gaat of aan de barre staat, in de Nike Black Friday leggingsale vind je wat je nodig hebt voor jouw sport. Gaat het er intensief aan toe? Kies dan voor een legging met Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van je huid zodat het sneller verdampt. Zo blijf jij fris en comfortabel. Heb je plek nodig om je telefoon, sleutels of oortjes in op te bergen, dan is een legging met zijzakken perfect. En we hebben ook leggings met extra steekzakken in de tailleband.

Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan tijdens Nike Black Friday voor een sportlegging met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.