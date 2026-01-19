Nike Black Friday-deals voor leggings 2025: jaag je doelen na
Til je training naar een hoger niveau met Nike Black Friday leggings van topkwaliteit. Of je nu op zoek bent naar een 7/8 legging, een lang model of een korte broek, al onze leggings bewegen soepel met je mee. De stoffen hebben de squattest doorstaan en blijven goed op hun plek zitten. Zo kun jij vol zelfvertrouwen trainen. We hebben leggings van stevige compressiestoffen voor ondersteuning op de belangrijkste plekken. En voor hersteldagen en rustige trainingen hebben we comfortabele leggings van superzachte stoffen, die aanvoelen als een tweede huid.
We hebben Nike Black Friday deals op premium leggings om jouw sportsessies een boost te geven. Kies voor een legging met lichte ondersteuning van een stretchy stof. De kleur blijft was na was goed. Of ga voor maximaal comfort met onze stevige leggings met medium ondersteuning. Die zitten stevig om je lichaam, maar geven je alle bewegingsvrijheid. Heb je liever een legging die je spieren extra ondersteunt? Ook die hebben we. Kies voor een legging met een hoge taille als je veel gaat squatten. Of ga voor een halfhoge tailleband voor een natuurlijke, comfortabele pasvorm.
Of je nu de baan op gaat of aan de barre staat, in de Nike Black Friday leggingsale vind je wat je nodig hebt voor jouw sport. Gaat het er intensief aan toe? Kies dan voor een legging met Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van je huid zodat het sneller verdampt. Zo blijf jij fris en comfortabel. Heb je plek nodig om je telefoon, sleutels of oortjes in op te bergen, dan is een legging met zijzakken perfect. En we hebben ook leggings met extra steekzakken in de tailleband.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan tijdens Nike Black Friday voor een sportlegging met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.