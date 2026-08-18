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Hardloopshorts met zakken

Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh hardloopshorts voor dames
€ 47,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (18 cm)
€ 47,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Stride Plus
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
€ 69,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT niet-gevoerde hardloopshorts voor heren (23 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT niet-gevoerde hardloopshorts voor heren (23 cm)
€ 37,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
€ 39,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (13 cm)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts voor heren (13 cm)
€ 47,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)
€ 79,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (10 cm)
€ 74,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroek voor heren (5 cm)
€ 84,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
€ 39,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Fast
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (8 cm)
€ 42,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
€ 69,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleeceshorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fleeceshorts voor jongens
€ 39,99
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loops
Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
€ 84,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT shorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Multi
Dri-FIT shorts voor jongens
€ 24,99
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV 3 shorts met binnenbroekje voor heren (8 cm)
Gerecyclede materialen
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV 3 shorts met binnenbroekje voor heren (8 cm)
€ 79,99
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT trainingsshorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Multi
Dri-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 24,99
ACG Second Sunrise
ACG Second Sunrise Dri-FIT ADV-shorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
ACG Second Sunrise
Dri-FIT ADV-shorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
€ 74,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
€ 74,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halflange hardlooptights voor heren
€ 84,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
€ 69,99

Hardloopshorts met telefoon- en ritszakken: voor al je hardloopavonturen

Van een rondje hardlopen na het werk tot trailrunning in het weekend, met onze hardloopshorts met zakken ben je er klaar voor. De zakken van deze praktische shorts met premium details zijn namelijk perfect om je telefoon, pasjes en andere essentials in te bewaren.


Als je je persoonlijke record wil verbreken, maken kleine details een groot verschil. Met onze hardloopshorts met telefoonzakken kun je blijven rennen zonder je zorgen te maken over je waardevolle spullen. Onze shorts bieden ook maximaal comfort. Denk hierbij aan rekbare materialen en zijsplitten in de broekspijpen, zodat je vrij kunt bewegen. De elastische taille en trekkoorden aan de binnenkant zorgen voor een aansluitende en verstelbare pasvorm. Voor maximale zichtbaarheid bij weinig licht hebben we hardloopshorts met zakken en reflecterende details.


Marathontrainingen, snelle sprints of een rondje in het park met het hele gezin. Waar en hoe je ook hardloopt, je zult het zeker warm krijgen. Kies daarom voor een hardloopshort met zakken van ons innovatieve Nike Dri-FIT materiaal. De vochtafvoerende vezels voeren zweet van je huid af, zodat het snel droogt en je langer koel en droog blijft. Ontdek onze hardloopshorts met ritszakken van ademende lichtgewicht materialen − voor optimaal comfort tijdens het kilometers maken.

Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe met ons mee en ga voor hardloopshorts met zakken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.