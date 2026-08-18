Hardloopshorts met telefoon- en ritszakken: voor al je hardloopavonturen
Van een rondje hardlopen na het werk tot trailrunning in het weekend, met onze hardloopshorts met zakken ben je er klaar voor. De zakken van deze praktische shorts met premium details zijn namelijk perfect om je telefoon, pasjes en andere essentials in te bewaren.
Als je je persoonlijke record wil verbreken, maken kleine details een groot verschil. Met onze hardloopshorts met telefoonzakken kun je blijven rennen zonder je zorgen te maken over je waardevolle spullen. Onze shorts bieden ook maximaal comfort. Denk hierbij aan rekbare materialen en zijsplitten in de broekspijpen, zodat je vrij kunt bewegen. De elastische taille en trekkoorden aan de binnenkant zorgen voor een aansluitende en verstelbare pasvorm. Voor maximale zichtbaarheid bij weinig licht hebben we hardloopshorts met zakken en reflecterende details.
Marathontrainingen, snelle sprints of een rondje in het park met het hele gezin. Waar en hoe je ook hardloopt, je zult het zeker warm krijgen. Kies daarom voor een hardloopshort met zakken van ons innovatieve Nike Dri-FIT materiaal. De vochtafvoerende vezels voeren zweet van je huid af, zodat het snel droogt en je langer koel en droog blijft. Ontdek onze hardloopshorts met ritszakken van ademende lichtgewicht materialen − voor optimaal comfort tijdens het kilometers maken.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe met ons mee en ga voor hardloopshorts met zakken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.