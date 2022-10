Dit is Find Your Fast: Nike's hardloopgids. Of je nu een beginnende hardloper bent die op zoek is naar tips of een doorgewinterde hardloper die een nieuwe uitdaging nodig heeft, deze gids helpt je om zoveel mogelijk uit je hardloopavonturen te halen.



In de gids vind je advies van Nike Head Coaches over hoe je slimmer kunt hardlopen én bijzondere inzichten en weetjes over hoe goed hardlopen wel niet voor je is. In ons eerste hoofdstuk helpen we de basis te leggen voor een gezonde hardlooptraining.