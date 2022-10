Ooit leek Eliud Kipchoges droom om de marathon in minder dan 2 uur te lopen totale waanzin, maar met een tijd van 1:59:40 op 12 oktober 2019 heeft hij bewezen dat alles mogelijk is als je een doel zonder aflaten blijft nastreven.



Aan het succes van Eliud in 2019 ging een jarenlange voorbereiding vooraf: in zijn tienerjaren en toen hij begin 20 was werd hij vijf keer wereldkampioen op de 5000 m. In 2012 stapte hij over op hardlopen op de weg, waarna hij vier keer de marathon van Londen en één keer Olympisch goud won bij de marathon in 2016.



In 2017 heeft hij in samenwerking met Nike voor het eerst een poging gedaan de 2-uurgrens te doorbreken, wat is vastgelegd in de documentaire Breaking2. Eliud kwam toen 26 seconden tekort, maar die poging en de eruit geleerde lessen hebben Eliud geholpen zijn droom om de marathon binnen de twee uur te lopen twee jaar later te realiseren.



Blader verder voor meer informatie over de wetenschap, de schoen en de mensen die hem hebben geholpen de snelste marathonloper ooit te worden.