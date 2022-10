Toen Eliud Kipchoge in 2019 een marathon in 1:59:40 liep, deed hij dat in een prototype van de Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Deze buitengewone prestatie werd voorafgegaan door jarenlange voorbereiding en was het resultaat van een samenwerking tussen Eliud en Nike, die begon met Eliuds poging om in 2017 de marathongrens van twee uur te verbreken. Eliuds prestatie inspireerde een aantal van de snelste hardlopers ter wereld om hun limieten te testen en hun eigen records te verbreken, en de schoen die hij op die frisse ochtend in oktober droeg in Wenen, is nu ook voor jou beschikbaar.



Onze eersteklas wedstrijdschoen zit bomvol nieuwe technologie en innovatie, waaronder twee ultraresponsieve Zoom Air pods in de voorvoet en extra ZoomX foam in de hak. Het is een wedstrijdschoen om records en PR's te verbreken, of je een marathon nu in twee, drie, vier of vijf uur wilt afleggen.



