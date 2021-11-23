Comment se mettre au running après 40 ans ?

Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'équipement, et c'est l'une des raisons qui font que le running est idéal (et économique) pour faire régulièrement du sport. L'essentiel est de trouver une bonne paire de chaussures de running adaptée à votre style de running, qui vous procure un bon amorti et une tenue ajustée. Si le running est un univers nouveau pour vous, rendez-vous dans un Nike Store pour trouver le maintien qui vous convient et essayer plusieurs chaussures avant de déterminer celles qui sont le plus adaptées pour vous.

Vous souhaiterez peut-être aussi vous équiper avec des vêtements de running qui vous apporteront plus de confort lors de vos runs. Les articles intégrant une technologie anti-transpiration vous permettront de rester bien au sec au fil des kilomètres, des leggings de running vous apporteront confort et maintien tout en vous aidant à réguler votre température corporelle. Il existe également des accessoires plus avancés, comme des montres GPS ou des écouteurs Bluetooth résistants à l'eau. Ces accessoires ne seront pas forcément d'une grande utilité lorsque vous commencez le running, nous vous recommandons donc plutôt de vous en tenir aux essentiels.