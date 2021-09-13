Les avantages de courir en legging

Courir en legging vous permet de rendre votre corps plus aérodynamique et de réduire la friction à chaque foulée.

Certains adeptes de running ont la sensation que cela améliore leurs performances, tout en leur apportant un confort optimal et en leur permettant de rester plus concentrés.

Ce changement en apparence minime de votre tenue de running peut avoir un impact sur votre vitesse. Comme l'indique une étude récente publiée dans Materials Science and Applied Chemistry, « dans le sport, où chaque centième de seconde compte, la résistance aérodynamique et les pertes d'énergie qui y sont associées sont très importantes ».

En bref : Plus votre silhouette est aérodynamique, moins il y a de frictions et plus vous pouvez augmenter votre vitesse potentielle.