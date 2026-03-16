Comment choisir des chaussures de running
Guide d'achat
Ce guide d'achat t'explique comment choisir la chaussure de running qui te permettra de courir confortablement et en toute confiance en fonction de la tenue, de l'amorti, de la surface et du maintien.
Lorsqu'il s'agit de choisir des chaussures de running, l'ajustement et le confort sont plus importants que leur apparence. Une bonne paire de chaussures de running est adaptée à ton style de running, aux distances que tu parcours et à tes objectifs pour qu'elle t'accompagne kilomètre après kilomètre. Les mauvaises chaussures peuvent entraîner des douleurs et des blessures.
Avec autant d'options, savoir par où commencer peut sembler insurmontable. Ce guide de chaussures de running explique comment choisir la chaussure de running qu'il te faut en décomposant le maintien, l'amorti et le terrain afin que tu puisses effectuer un achat en toute confiance.
Points clés à retenir
Pour choisir la bonne chaussure de running, privilégie d'abord l'ajustement et le confort. Ensuite, trouve l'amorti et le maintien correspondant à ta surface de running, aux distances que tu parcours et à ta foulée.
Anatomie d'une chaussure de running
Pour choisir les bonnes chaussures de running, il faut d'abord comprendre l'anatomie de la chaussure. Voici une description des nombreuses parties qui composent une paire de chaussures de running.
- Empeigne : Le dessus de la chaussure doit être léger et respirant pour équilibrer la circulation de l'air avec l'amorti et le maintien en dessous.
- Espace pour les orteils : Le bout de la chaussure doit être assez spacieux pour te permettre de plier et d'écarter confortablement tes orteils.
- Zone de laçage : Cette partie de l'empeigne, qui se trouve sous les lacets, permet de maintenir ton pied en place.
- Drop de talon (contrefort de talon : La coque intérieure semi-rigide à l'arrière du pied permet de centrer et de maintenir le talon. Une chaussure de running doit avoir cet élément pour bien maintenir le pied.
- Semelle de propreté :Cet insert en mousse souvent amovible amortit et soutient la plante des pieds.
- Col : Cette partie de l'empeigne maintient le talon en place et parfois la cheville.
- Semelle extérieure : Le dessous de la semelle est résistant et offre une bonne adhérence.
- Semelle intermédiaire : La couche de mousse entre la semelle extérieure et l'empeigne amortit les chocs, ajoute du confort et guide le pied à chaque foulée.
Éléments à prendre en compte
Pour comprendre comment choisir les bonnes chaussures de running, il faut d'abord tenir compte de ces éléments.
Surface de course
Selon l'équipe produit Nike Running, il est important de trouver la chaussure adaptée à ta surface de running. Pour les runs longue distance sur piste, route ou tapis de course, essaie une chaussure de running sur route, qui offre la résistance et l'amorti nécessaires pour les surfaces dures. Pour les runs sur sentiers, opte pour une chaussure de trail, dont l'adhérence et la résistance t'aideront à naviguer sur des terrains accidentés. Les chaussures de course sont plus spécialisées : elles sont plus légères et peuvent t'aider à être plus rapide. En revanche, elles sont moins résistantes et absorbent moins les chocs.
Amorti au talon et à l'avant-pied
L'amorti des chaussures de running les rend plus confortables et permet de minimiser l'impact. L'amorti du talon aide à absorber le choc lorsque le talon touche le sol, tandis que l'amorti de l'avant-pied protège la plante du pied pendant la poussée. La meilleure solution est de trouver une chaussure avec un amorti réactif sur toute la longueur pour une meilleure absorption des chocs et plus de confort, tout en offrant un retour d'énergie pour une foulée plus propulsive et rebondissante.
Heureusement, chaque chaussure de la gamme Nike Running offre un amorti à la fois à l'avant-pied et au talon. Il existe trois grandes catégories d'amorti : réactif, maximal et de stable.
Choisis la sneaker avec l'amorti qui correspond à tes besoins. Un amorti réactif donne la priorité au retour d'énergie, un amorti maximal met l'accent sur le confort et un amorti stable favorise, comme son nom l'indique, la stabilité. Si tu as tendance à la surpronation ou que tu as des problèmes aux pieds (comme de l'arthrose), opte pour un amorti qui maintient.
Comment ton style de running affecte le choix des chaussures
La distance que tu parcours, ton rythme et tes objectifs doivent également influencer ton choix de chaussures de running.
Les athlètes qui parcourent des courtes distances peuvent préférer des chaussures avec un amorti maximal qui privilégie le confort et la résistance, tandis que les personnes qui se concentrent sur la vitesse choisissent souvent des chaussures plus légères avec un amorti réactif. Si tu cours de longues distances ou accumules un kilométrage élevé pendant la semaine, recherche un amorti stable ou maximal pour absorber les chocs.
Quelles chaussures de running faut-il acheter ?
Une fois que tu as compris les besoins en matière d'amorti et de surface, ces catégories de chaussures de running Nike peuvent t'aider à affiner tes options. Nike propose des options à tous les prix, afin que tu puisses trouver des chaussures qui combinent des technologies d'amorti avancées avec des matériaux résistants et de haute qualité à une gamme qui correspond à ton budget.
- Running sur route avec amorti réactif : chaussure de running sur route Nike Pegasus
- Running sur route avec amorti maximal : chaussure de running sur route Nike Vomero
- Running sur route avec amorti stable : chaussure de running sur route Nike Structure
- Trail sur des terrains plus accidentés : chaussure de trail Nike Zegama
- Trail sur des terrains moins accidentés : chaussure de trail Nike Pegasus
Une chaussure qui te va parfaitement
Trouver la bonne paire de chaussures de running ne se limite pas à identifier les caractéristiques appropriées, un bon maintien est tout aussi important. Essaie toujours les chaussures de running avant de les acheter pour t'assurer qu'elles sont confortables dès la première utilisation.
Lorsque tu essaies des chaussures, fais attention à l'espace dont tu disposes dans l'espace pour les orteils. Les chaussures de running doivent être à la bonne taille, avec environ une largeur de pouce entre le gros orteil et le bout de la chaussure, selon les conseils des experts en running de Nike. Choisis une taille supérieure si tes orteils sont à l'étroit ou s'ils sont comprimés contre l'avant de la chaussure. Si l'espace pour les orteils est si large que ton pied glisse, opte pour une taille plus petite.
Comment tester des chaussures de running avant d'en acheter
Une fois qu'il ne te reste plus que quelques options de chaussures de running, essaie chaque paire pour trouver la plus confortable. Mais ne te contente pas de mettre la chaussure : tiens-toi debout, marche et cours pour évaluer l'ajustement dans diverses conditions. Tu sauras que tu as trouvé la bonne paire si la chaussure te convient immédiatement, sans période d'adaptation.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, demandez l'aide d'un vendeur. Un ou une employé·e· peut te regarder marcher ou courir pour confirmer que les chaussures sont bien ajustées.
FAQ
Quelle caractéristique est la plus importante sur une chaussure de running pour réduire les risques de blessures ?
En se basant sur les données recueillies en observant les athlètes, les scientifiques du Nike Sports Research Lab ont découvert que le confort et l'amorti étaient essentiels. Mais quel niveau d'amorti ? Ça, c'est une question de préférence personnelle.
Quels sont les conseils à suivre pour essayer des chaussures de running ?
- Il vaut mieux faire son shopping l'après-midi ou le soir, parce que les pieds ont tendance à gonfler au fil de la journée, d'après les National Institutes of Health. Des chaussures qui te vont bien le matin peuvent te sembler trop serrées quelques heures plus tard.
- Mets tes chaussettes de running et apporte tes semelles orthopédiques. Tes sneakers doivent aller avec les deux.
- Essaye plusieurs paires de chaussures et teste-les en courant un peu dans le magasin.
- Et pour finir, assure-toi que les sneakers que tu choisis ne sont pas trop ajustées. Avec des chaussures trop serrées, tu risques de perdre un ongle ou qu'il noircisse.
À quelle fréquence faut-il remplacer ses chaussures de running ?
En règle générale, on dit qu'il faut les changer tous les 500 à 800 km. Pour savoir quand tu as acheté tes chaussures, note la date sur le calendrier.
Les débutants ont-ils besoin de chaussures de running différentes de celles des coureurs expérimentés ?
Les personnes qui débutent et celles qui sont expérimentées n'ont pas nécessairement besoin de chaussures différentes. Plutôt que de choisir une chaussure en fonction de ton niveau d'expérience, choisis-en une en fonction des types de runs que tu comptes faire, ainsi que des distances que tu parcours, de ton rythme et de tes objectifs.
Quelle est la différence entre les chaussures de running sur route et les chaussures de trail ?
Les chaussures de running sur route sont équipées de semelles extérieures en caoutchouc lisse conçues pour le bitume et de semelles intermédiaires avec amorti pour mieux absorber les chocs. Les chaussures de trail ont des semelles extérieures en caoutchouc ultra-adhérent ou des ergots profonds pour une meilleure adhérence, des semelles intermédiaires plus rigides pour le soutien et des empeignes résistantes pour te protéger des débris.
Les personnes plus lourdes ont-elles besoin de chaussures différentes ?
Les athlètes qui pèsent 90 kg ou plus peuvent préférer des chaussures de running avec un amorti maximal et une bonne résistance pour supporter des forces d'impact plus élevées. Si tu fais partie de cette catégorie, recherche des chaussures « plus lourdes », celles qui pèsent plus de 300 grammes.
Rédaction : Lauren Bedosky