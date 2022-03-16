Faut-il s'entraîner quand on est malade ?

« La décision de faire du sport lorsque vous êtes malade ou que vous vous rétablissez d'une maladie dépend du type de maladie et de la gravité des symptômes », indique Anjali Bharati, docteure en médecine osthéopathique et médecin urgentiste au Lenox Health Greenwich Village à New York.

En général, il est sans danger, voire parfois bénéfique, de faire du sport si vos symptômes sont localisés au-dessus du cou. « Si vos symptômes touchent les voies respiratoires supérieures, comme une toux légère ou le nez qui coule, une balade ou un footing tranquille peut vous faire du bien. Cela peut dégager vos sinus et soulager la congestion nasale », explique Anjali Bharati.

Mais si vous avez contracté le virus de la COVID-19 ou que vos symptômes incluent de la fièvre, des courbatures, un essoufflement, une sensation de faiblesse ou des vertiges, faites l'impasse sur l'entraînement pour laisser le temps à votre corps de récupérer.

La principale source d'inquiétude concernant la pratique du sport en étant sérieusement malade, ce sont les risques potentiels pour votre cœur, explique Dennis Cardone, docteur en médecine ostéopathique, médecin du sport et chef du service de médecine sportive au NYU Langone Health. Les experts pensent que l'exercice physique pratiqué en étant malade, en particulier lorsqu'on est atteint de la COVID-19, peut augmenter le risque de développer une myocardite, une infection virale du muscle cardiaque.

Selon la clinique Mayo, une myocardite peut réduire la capacité de votre cœur à pomper le sang. Cela entraîne un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, des douleurs dans la poitrine, un essoufflement et de la fatigue. Une forme sévère de myocardite peut provoquer un arrêt cardiaque soudain, même chez les jeunes athlètes, indique le Blanchard Valley Health System. N'oubliez pas : votre corps a déjà beaucoup à faire lorsque vous êtes malade. Le fait d'ajouter du sport à ces facteurs de stress ne fera probablement qu'empirer les choses.

Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps utilise de l'énergie, de l'eau et des électrolytes pour alimenter votre cœur, vos poumons et vos muscles. Mais quand vous êtes malade, votre organisme en consomme déjà en grandes quantités pour combattre l'infection. Le fait de vous entraîner lorsque votre corps dépense ses réserves de carburant ne fera qu'accentuer votre fatigue et votre déshydratation, explique Anjali Bharati. Vous mettrez ainsi encore plus de temps à guérir.

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