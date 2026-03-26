Conseils pour se remettre au running après une longue pause

Que cela fasse des mois ou même des années que vous n'avez pas pratiqué le running de manière régulière, se remettre à courir n'est pas facile. Lacer ses chaussures pour une première course peut sembler insurmontable, mais ce n'est pas une fatalité, explique Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. « Le plus difficile, ce n'est pas de finir le premier run, c'est de le commencer. Une fois qu'on a accepté ça, tout devient plus simple. »

Coach Bennett te partage son savoir en matière de running et c'est justement ce qui nous intéresse. Voici une liste qui t'aidera à te préparer pour ton premier run. Elle comporte à la fois des conseils pratiques et du coaching mental.