Zo maak je suède schoenen schoon

Plaats voordat je begint een schoenenspanner in je schoenen of vul ze met proppen krantenpapier, zodat ze hun vorm behouden tijdens het schoonmaken.

Tip: Maak suède schoenen niet schoon als ze nog nat zijn. Laat alle modder, vuil of vocht volledig opdrogen voordat je het eraf probeert te borstelen, anders kun je een hardnekkige vlek veroorzaken. Let op: Als je je schoenen in de droogtrommel stopt, kun je ze beschadigen. Laat ze dus op de juiste manier opdrogen. We raden je aan om ze vol te proppen met krantenpapier of ze voor een ventilator te zetten om ze aan de lucht te laten drogen.