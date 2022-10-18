Tips om schoenen met mesh schoon te maken
Productonderhoud
Volg deze eenvoudige tips om schoenen met mesh of Nike Flyknit schoon te maken.
Voorraden
- Mild wasmiddel, milde zeep, of speciaal wasmiddel voor sneakers
- Zuiveringszout (optioneel)
Benodigdheden
- Een schoenborstel of een schone reserve tandenborstel
- Zachte doeken (zoals microvezeldoeken)
- Een kleine kom of emmer
- Een schoenspanner of oude kranten
Nike Flyknit schoenen zijn gemaakt voor topprestaties. De Flyknit technologie maakt gebruik van sterke vezels voor een licht bovenwerk met gerichte ondersteuning, stretch en ventilatie. Schoenen worden nu eenmaal vies.
Dus of je die Nike Flyknit sneakers nu aantrekt om te gaan hardlopen, voetballen, basketballen of ze gewoon te dragen, de omgeving laat altijd wel sporen na. Maar als je je knit of mesh schoenen regelmatig schoonmaakt, hou je ze langer in topvorm en blijven ze er mooi uitzien.
Nike raadt het af om je schoenen in de wasmachine te wassen. Je kunt mesh of Nike Flyknit schoenen het beste met de hand wassen.
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Volg deze eenvoudige stappen om je schoenen schoon te houden.
Zo was je je Nike Flyknit en andere mesh schoenen met de hand
1.Maak een sopje
Meng in een kom wat wasmiddel of milde zeep met koud of lauw water. Gebruik liever geen warm of heet water, want dat is niet goed voor de verf op de schoenen. Ook is het beter om geen agressieve chemicaliën of bleekmiddel te gebruiken.
2.Borstel het vuil eraf
Verwijder loszittend vuil. Klap dan de schoenen tegen elkaar aan om grotere stukken vuil en modderklonten uit de zool te slaan. Dat kun je het beste buiten of boven de gootsteen doen.
3.Haal de veters eruit
Haal de schoenveters eruit om met de hand of in de wasmachine te wassen. Om de veters met de hand te wassen, masseer je het sopje in de veters en spoel je ze af met koud water. Voor een machinewas stop je de veters in een mesh zakje en kies je een programma voor fijne was. Laat ze aan de lucht drogen, want de hitte van de droger is niet goed voor de nestels, de uiteinden van de schoenveters.
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4.Vul ze met oude kranten
Stop proppen krantenpapier, washandjes of een schoenspanner in de schoen zodat hij zijn vorm behoudt.
5.Borstel de schoenen met een sopje
Doop een schoenborstel of een schone reserve tandenborstel in het sopje en borstel de schoenen voorzichtig in de richting van het knit patroon. De richting kan op verschillende delen van de schoen anders zijn, afhankelijk van de dichtheid en het patroon van het knit. Schrob niet te hard en let erop dat je met de borstel nergens achter blijft haken.
6.Schrob de rest van de schoen
Schrob met de borstel zowel de zijkanten als de onderkant van de schoenzolen.
7.Pak er een handdoek bij
Veeg de zeep eraf met een schone doek. Herhaal zo nodig stap 5 en 6. Bij echt smerige schoenen moet je de stappen misschien vaker herhalen.
8.Laat ze aan de lucht drogen
Dep de schoenen droog met een doek en laat ze aan de lucht drogen. Stop ze niet in de droger. De hitte ervan kan de schoenen beschadigen.
Tekst: Hannah Singleton
Veelgestelde vragen
Kunnen Nike Flyknit sneakers in de wasmachine?
Omdat het materiaal nogal delicaat is, raadt Nike af om de Nike Flyknit (of andere) schoenen in de wasmachine te wassen. Was Nike Flyknit en andere mesh schoenen altijd met de hand.
Kunnen Nike Flyknit sneakers in de droger?
Knit materiaal kan beschadigen door de hitte van de droger, dus laat je Nike Flyknit of mesh schoenen liever drogen aan de lucht.
Hoe maak je witte Nike mesh schoenen schoon?
Wil je jouw witte mesh schoenen van Nike nog wat langer laten stralen, maak dan een mengsel van twee derde zuiveringszout en één derde water. Breng dat mengsel met een zachte borstel aan op het knit bovenwerk en borstel voorzichtig in de richting van het mesh of het knit patroon.
Je kunt het mengsel ook op de rubberen zool aanbrengen en vuil of vlekken wegpoetsen. Laat het zuiveringszoutmengsel 30 minuten op de stof zitten en gebruik dan een vochtig washandje om de schoen af te vegen.
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