Manieren om je schoenen op te bergen die werken voor jou

Of je nu je indrukwekkende sneakercollectie op orde wilt houden, al je sportschoenen graag op één plek hebt of een kleine kast overzichtelijk wilt maken, schoenen netjes opbergen kan een uitdaging zijn. Want kom op: je schoenen bij de voordeur dumpen, hoe verleidelijk ook, kan gewoon niet.

"Schoenen netjes opbergen kan een hele kunst zijn, vooral als je een verzameling hebt", zegt Jean Prominski, gecertificeerd Professional Organizer en oprichter van Seattle Sparkle, een bedrijf dat gespecialiseerd is in opruimen. "Het is niet alleen handig om paren bij elkaar te houden zodat je ze meteen kunt vinden wanneer je ze nodig hebt, maar door schoenen op de juiste manier op te bergen gaan ze ook langer mee."

Er zijn allerlei methoden om je schoenen te op te bergen, van complexe ideeën waarvoor extra planken nodig zijn tot iets eenvoudigers, zoals schoenendozen met een handige klep en een doorzichtige voorkant om je schoenen te showen. Hieronder vind je ook ideeën voor het opbergen van schoenen in kleine ruimtes, zoals een bijkeuken, en decoratieve accenten waarmee vuile sneakers in een handomdraai uit het oog zijn.

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