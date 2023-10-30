Manieren om je schoenen op te bergen die werken voor jou

20 ideeën van experts voor het opbergen van je schoenen
Productonderhoud
Sneaker kwijt? Dat zal jou niet snel meer gebeuren.
Of je nu je indrukwekkende sneakercollectie op orde wilt houden, al je sportschoenen graag op één plek hebt of een kleine kast overzichtelijk wilt maken, schoenen netjes opbergen kan een uitdaging zijn. Want kom op: je schoenen bij de voordeur dumpen, hoe verleidelijk ook, kan gewoon niet.
"Schoenen netjes opbergen kan een hele kunst zijn, vooral als je een verzameling hebt", zegt Jean Prominski, gecertificeerd Professional Organizer en oprichter van Seattle Sparkle, een bedrijf dat gespecialiseerd is in opruimen. "Het is niet alleen handig om paren bij elkaar te houden zodat je ze meteen kunt vinden wanneer je ze nodig hebt, maar door schoenen op de juiste manier op te bergen gaan ze ook langer mee."
Er zijn allerlei methoden om je schoenen te op te bergen, van complexe ideeën waarvoor extra planken nodig zijn tot iets eenvoudigers, zoals schoenendozen met een handige klep en een doorzichtige voorkant om je schoenen te showen. Hieronder vind je ook ideeën voor het opbergen van schoenen in kleine ruimtes, zoals een bijkeuken, en decoratieve accenten waarmee vuile sneakers in een handomdraai uit het oog zijn.
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Zo kun je schoenen opbergen
Voordat je je collectie gaat ordenen, verdeel je al je schoenen in categorieën, zoals sportschoenen, nette schoenen of schoenen voor specifieke seizoenen. Deze stap is belangrijk omdat je dan alle paren kunt wegdoen die je niet draagt, waarvan de zolen versleten zijn of die niet meer passen.
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Als je eenmaal weet welke schoenen je wilt houden, bepaal je wanneer en hoe je ze draagt. Sorteer schoenen die je vaak draagt en schoenen die je alleen bij speciale gelegenheden of bij slecht weer tevoorschijn haalt.
Als je een grote collectie hebt, heb je misschien een hele kast nodig om je schoenen in op te bergen, merkt Prominski op. Schoenen die je vaak draagt, kun je in ieder geval het beste op een rek of mat bij de voordeur zetten.
"Het belangrijkste is om je systeem zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat je het gemakkelijk kunt onderhouden en je schoenen terug kunt zetten waar ze horen", voegt ze eraan toe.
Lees verder voor 20 opbergoplossingen van experts voor schoenen, gerangschikt op opbergplek en aanpak.
7 ideeën voor het opbergen van schoenen in je kast
1. Investeer in schoenendozen met een doorzichtige voorkant.
Hoe verleidelijk het ook is om schoenen in hun originele dozen op planken of op de vloer te stapelen, het is geen ideale manier om ze op te bergen. "Originele dozen behouden hun vorm niet als ze gestapeld worden, dus de schoenen kunnen ingedeukt raken", zegt Prominski. "Ook kun je niet zien wat er in de dozen zit, wat het lastig maakt om de schoenen te vinden die je nodig hebt."
Schoenendozen van doorzichtig acryl zijn een goed alternatief. Ze zijn stevig en je ziet in één oogopslag wat erin zit.
2. Monteer planken in je kast.
Je hoeft geen doe-het-zelfexpert te zijn om zwevende planken in je kast te plaatsen. Je kunt kant-en-klare planken kopen of een aantal houten planken en plankdragers bij een bouwmarkt halen. Je kunt de winkelmedewerker zelfs vragen om ze op maat te zagen.
Deze oplossing is ideaal als je je schoenen op een plank wilt zetten, maar geen lege plek in je huidige kast hebt.
3. Hang een metalen schoenenrek op.
Deze schoenen-opberg-hack kost maar een paar minuten. Koop een schoenenrek met metalen dragers en hang het rek aan de binnenkant van een kastdeur zodat je er makkelijk bij kunt.
4. Koop plastic schoenenkratten.
Maak van je kast een sneakerboetiek met stapelbare schoenkratten die het zijprofiel van je sneakers laten zien. Bonus: sommige schoenkratten zijn gemaakt van plastic dat UV-bescherming biedt en kan voorkomen dat schoenen verbleken of vergelen.
5. Ga voor grote bakken.
Grote plastic schoenendozen hebben misschien geen klep, maar je kan ze prima gebruiken om schoenen voor een bepaald seizoen of speciale gelegenheden in te bewaren. Doorzichtig materiaal werkt het best. Als je voor ondoorzichtige schoenendozen kiest, zorg er dan voor dat je de dozen markeert met een lijst of foto's van de schoenen die erin zitten.
6. Plaats een boekenplank.
Een inloopkast biedt soms ruimte voor een boekenplank, wat de perfecte plek kan zijn om je schoenen uit te stallen. Pimp de nieuwe schoenenrekken door ze een vrolijke kleur te geven.
Volgens Prominski moet je wel met één ding rekening houden: dit soort planken stellen je schoenen bloot aan de weerselementen en stof, dus zorg ervoor dat je alles schoon houdt om onnodige slijtage te voorkomen.
7. Monteer een schoenenwand.
Een speciale schoenenwand met modulaire rekken is de ultieme oplossing voor het opbergen van je schoenen. Je kunt de hoogte en diepte van de rekken aanpassen voor een customized inrichting die past bij jouw schoenencollectie en behoeften.
5 ideeën voor het opbergen van schoenen in kleine ruimtes
8. Ga voor een schoenenrek.
Voor het opbergen van schoenen in een kleine ruimte kun je een schoenenrek overwegen. Er zijn tal van opties in verschillende maten en designs om aan je wensen te voldoen. Hou wel rekening met de afmetingen voordat je iets koopt.
9. Kies een schoenentas voor over de deur.
Deze optie werkt uitstekend voor een gangkast. Ga voor een model van doorzichtig PEVA-materiaal zodat je de schoenen goed kunt zien. Een schoenentas voor over de deur is ook handig om vuil van je schoenen op te vangen. Vergeet alleen niet om hem af en toe schoon te maken.
10. Decoreer met een schoenenkast.
Een schoenenkast kan schoenen verbergen en de ruimte een persoonlijk tintje geven. Terwijl de schoenen erin zijn opgeborgen, kun je de bovenkant van de kast als tafelblad gebruiken of er een smal dienblad met kleine items op zetten.
11. Zet een bankje in de ruimte.
Een bankje is altijd handig om te hebben; het is immers makkelijker om zittend schoenen aan te trekken. En je kunt er ook nog eens een paar schoenen onder zetten.
12. Koop gevlochten manden.
Om schoenen op een smaakvolle manier op te bergen, stop je ze in een paar geweven manden. Je kunt ze onder een bankje bewaren of in een opbergkast zetten.
5 ideeën voor het opbergen van schoenen in smalle ruimtes
13. Gebruik een verticaal schoenenrek.
Past een traditioneel schoenenrek niet? Zoek er dan een met een verticaal design. Een verticaal schoenenrek kan handig zijn voor een kleine of smalle ruimte, aldus Prominski.
14. Kies voor planken waarop je je sneakers laat zien.
Ook als je niet veel plek hebt, kun je je voordeel doen met de muurruimte die je wel hebt door je favoriete paar schoenen in het zicht te zetten. Op de doorzichtige, zwevende sneakerplanken past maar één paar, maar je kunt ze tentoonstellen zoals jij wilt.
15. Ga op zoek naar kleine zwevende planken.
Je kunt een doe-het-zelf garderobe voor je schoenen maken door verschillende kleine zwevende planken verticaal te plaatsen. Afhankelijk van de grootte van je ruimte kan deze installatie uit één tot drie rijen bestaan.
16. Plaats kubusvormige rekken.
Als er genoeg ruimte is, kun je minimalistische kubusplanken aan je smalle ruimte toevoegen. De kleine vakken ordenen de schoenen, zorgen dat ze niet in de weg staan, en houden ze binnen handbereik.
17. Bespaar ruimte met schoenenstapelaars.
In plaats van planken kun je ook schoenenopbergers kopen waarmee je schoenen op elkaar kunt stapelen. Zo kun je ze netjes op een rij zetten. Sommige zijn zelfs verstelbaar, zodat je ze naar wens kunt gebruiken voor zowel je hoge als lage schoenen.
3 ideeën voor het opbergen van schoenen in je garage
18. Koop een rubberen schoenenbak.
Aangezien garages vaak vochtig zijn, is het niet verstandig om er je kostbaarste schoenen in te bewaren. Wees daarom praktisch. Een rubberen bak is perfect voor vuile schoenen zoals modderige trailrunning- of wandelschoenen.
19. Kies voor draadmanden
Draadmanden zijn ideaal voor het ordenen van een grote hoeveelheid schoenen en als je minder belang hecht aan hoe je opbergoplossing eruitziet. Ze zijn vooral handig voor een huishouden met kids die een makkelijke plek nodig hebben om hun sneakers kwijt te kunnen.
20. Customize een ingebouwde opbergoplossing
Een garage heeft meestal veel lege muurruimte, en is daarom heel geschikt voor een ingebouwde opbergoplossing. Zo kun je het gebruiken als multifunctionele ruimte voor zowel sportuitrusting als schoenen. Zorg, als dat mogelijk is, voor kastdeurtjes om stof op afstand te houden.
Tekst: Yelena Moroz Alpert