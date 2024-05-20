Zo loop je nieuwe hardloopschoenen in
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Als je je afvraagt hoe lang het duurt voordat je je nieuwe sneakers hebt ingelopen en hoe je dat doet, dan ben je hier op de juiste plek.
Het kan wat tijd en moeite kosten om de perfecte hardloopschoenen te vinden en ze in te lopen. Nieuwe hardloopschoenen kopen én ze inlopen kan dus veel werk lijken, en misschien zelfs vervelend aanvoelen. De gemiddelde hardloopschoen gaat ongeveer 500 tot 800 kilometer mee, volgens Carol Mack, fysiotherapeut, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist . En als je last van blaren krijgt of ongelijkmatige patronen op de zolen van je sneakers begint te zien, dan is dat meestal een teken dat je je oude schoenen moet vervangen.
En zodra je een paar goede nieuwe hardloopschoenen hebt gevonden, begint het moeilijkste gedeelte: je voeten aan deze nieuwe schoenen laten wennen. Weet je niet goed waar of hoe je moet beginnen? Hieronder vind je stapsgewijze instructies voor het inlopen van nieuwe hardloopschoenen en advies van experts om het proces zo naadloos en pijnloos mogelijk te laten verlopen.
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Waarom is het belangrijk om hardloopschoenen in te lopen?
Door je nieuwe hardloopschoenen in te lopen, geef je je voeten en onderbenen de kans om geleidelijk en op een veilige manier aan stijvere nieuwe schoenen te wennen. "Nieuwe schoenen zijn minder flexibel dan oude en verminderen de bewegingsvrijheid tijdens het afwikkelen van de voet", zegt Sean Fortune, een USATF niveau II-gecertificeerd hardloopcoach uit New York. "Deze bewegingen verhogen het risico op blessures omdat ze de voet en het onderbeen overmatig belasten."
Volgens Fortune kunnen deze blessures variëren van licht tot ernstig: je kunt er blaren en voetkramp van krijgen, maar ook fasciitis plantaris en achillespeesontsteking. Dat laatste heeft hij zelf opgelopen doordat hij te snel te veel kilometers ging lopen in nieuwe hardloopschoenen.
Ashley Campbell, lead product line manager bij Nike, voegt hieraan toe dat een goede inloopperiode vooral belangrijk is als je gaat hardlopen op een type schoen dat je nooit eerder hebt gebruikt, zoals een wedstrijdschoen of een sneaker met minder ondersteuning dan je gewend bent. "Een nieuwe schoen die voor jou onbekend aanvoelt, kan je hardloopstijl of voetafwikkeling veranderen. Het is dus belangrijk dat je lichaam zich aan deze nieuwe bewegingen kan aanpassen, om zo spierpijn of blessures te voorkomen", zegt ze.
Zo loop je nieuwe hardloopschoenen in
Goed, we weten nu dat het belangrijk is om je nieuwe schoenen in te lopen voordat je er echt lange afstanden mee gaat lopen. Maar hoe doe je dat nu precies en hoe lang duurt het voordat je schoenen goed zijn ingelopen? Volgens Bruce Pinker, een gecertificeerd podotherapeut en voetchirurg, zouden nieuwe schoenen na zo'n 5 tot 10 kilometer ingelopen moeten zijn. "Het is niet voor iedereen gelijk. Je moet rekening houden met de conditie van de voeten en de constructie van de schoenen zelf", zegt Pinker.
Nike hardloopschoenen zijn meestal gemaakt van zacht materiaal en zijn behoorlijk flexibel. De inloopperiode is dus minimaal, niet meer dan twee of drie runs, zegt Campbell. Toch is het altijd goed om je aan de voorgeschreven inloopprocedure te houden, al is die voor iedereen weer anders. Hardlopers met voetaandoeningen als fasciitis plantaris moeten hun schoenen bijvoorbeeld langer dragen voordat ze voldoende zijn ingelopen. Mensen zonder voetproblemen die schoenen met een flexibele constructie hebben gekocht, hebben juist weer minder tijd nodig om ze in te lopen, legt Pinker uit.
Dit zijn de stappen die je tijdens de eerste 5 tot 10 kilometers moet nemen om je helemaal thuis te gaan voelen in je nieuwe schoenen:
Draag je schoenen in huis
Doe je normale bezigheden in huis, met je nieuwe schoenen aan en draag ze telkens een beetje langer, stelt Fortune voor. Begin met een uurtje of twee en bouw dit geleidelijk op naar een langere periode. Door langzaam aan je schoenen te wennen, loop je ze in, en hou je tegelijk de zolen schoon voor het geval je ze uiteindelijk toch besluit te retourneren.
Deze stap duurt ongeveer een week en is vooral belangrijk bij online aankopen omdat je de schoenen dan nog niet hebt gepast. Als je blaren krijgt, pijn of ongemak voelt, of als je voet voortdurend uit de schoen glijdt, retourneer ze dan. Nike zorgt dan dat je terugbetaald wordt of een winkeltegoed krijgt voor schoenen die niet zichtbaar versleten zijn.
Buig de neus van de schoen
Als je besluit je schoenen te houden, raadt Fortune aan de neus vier of vijf keer te buigen, zodat de zool een beetje begint te kreuken. Deze buigbeweging maakt het materiaal zachter, waardoor de zool minder stijf aanvoelt onder de voet.
Probeer een paar korte runs
Nadat je je schoenen een week lang in huis hebt gedragen, kun je ze testen tijdens een run. Fortune adviseert een paar korte, makkelijke sessies in je nieuwe schoenen in te plannen (de helft van je normale afstand) en je oude schoenen nog een tijdje voor de langere runs te bewaren. Onderzoek heeft aangetoond dat als je je nieuwe schoenen gedurende een paar weken zo nu en dan afwisselt met je oude, je op deze manier hardloopgerelateerde blessures kan voorkomen. Dit geldt vooral voor langeafstandslopers, zegt Pinker. Weekendjoggers hoeven dit maar een week te doen voordat ze uitsluitend in hun nieuwe schoenen kunnen hardlopen.
Overstappen op je normale routine
Begin geleidelijk aan weer wat langer te lopen in je nieuwe schoenen. Als je voeten of benen pijn beginnen te doen, luister dan naar je lichaam, stop met hardlopen en loop je schoenen wat langer in, zegt Pinker.
Dit klinkt misschien vervelend, maar soms is geduld echt een schone zaak. Onderzoek toont aan dat een langzame overgang naar nieuwe schoenen spierpijn en blessures kan helpen voorkomen.
Extra tips en trucs
Het inlopen van nieuwe hardloopschoenen moet eenvoudig en pijnloos zijn. Maar soms levert dit proces gaandeweg een paar vragen op. Dan komen deze tips en trucs misschien van pas:
Kies de juiste schoenmaat
"De pasvorm van een hardloopschoen mag niet afleiden tijdens het rennen en moet aanvoelen als een verlengstuk van je voet", aldus Campbell. Als je blaren krijgt, of als de schoenen te strak zitten bij de tenen of rond de hak, dan heb je misschien de verkeerde maat te pakken of zijn ze niet het juiste type schoen voor jou. Bij een schoen van de juiste maat moet er ongeveer een centimeter ruimte zitten tussen je langste teen en de neus van de schoen. Ook moet de schoen in de breedte goed aansluiten, maar niet te strak aanvoelen, zegt Pinker. Als de schoenen te klein zijn, kun je ze retourneren. Het is altijd beter om voor een grotere maat hardloopschoen te kiezen als je tussen twee maten valt.
Draag de juiste sokken
Als je nieuwe schoenen verder prima zitten, maar de pasvorm nog niet helemaal perfect is, kun je overwegen een ander paar sokken te proberen. "Probeer een paar verschillende sokken van verschillende diktes en zie dan welke het beste bij jouw voet en hardloopschoen past", zegt Fortune. "Ik gebruik dunnere sokken in mijn wedstrijdschoenen, die een beetje strakker zitten, en dikkere sokken in mijn trainingsschoenen die een beetje losser zitten."
Naast de dikte van de sokken is het ook belangrijk om naar de materialen te kijken waarvan ze zijn gemaakt. Pinker raadt aan om sokken te dragen die gemaakt zijn van een mix van katoen en polyester of een ander synthetisch materiaal zoals nylon, rayon of lycra. Het katoen zorgt voor demping en het synthetische materiaal voert vocht weg van de voet. Zo kun je enkele veelvoorkomende voetaandoeningen voorkomen, zoals voetschimmel, teennagelschimmel en voetwratten, zegt Pinker.
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Tekst: Dana Leigh Smith