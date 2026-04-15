De juiste hardloopschoenen kiezen

De anatomie van je voet en je manier van lopen kunnen een verschil maken bij het kiezen van de beste schoen. Zo kun je omgaan met veelvoorkomende problemen:

Overpronatie of onderpronatie

Iedereen heeft een mate van pronatie nodig. Als je loopt, beweegt je voet van nature in een gepronateerde (naar binnen gerichte) positie als die de grond raakt, en vervolgens naar een gesupineerde (naar buiten gerichte) positie als je afzet. Deze natuurlijke verschuiving houdt ons wendbaar op onze voeten en stelt ons in staat om op oneffen ondergrond te lopen, zegt Welch, en, het belangrijkste, "het is een manier voor je lichaam om krachten op te vangen zodat je jezelf geen pijn doet."

Het wordt een probleem als er sprake is van te veel pronatie. Mensen met overpronatie willen meestal stabiele schoenen met een hardere middenzool, zodat hun voeten niet te ver naar binnen bewegen. Mensen met onderpronatie gedijen meestal beter in neutrale schoenen met meer demping (maar minder ondersteuning) en meer schokabsorptie.

Platvoeten of holvoeten

Heb je platvoeten? Kies dan een schoen met wat meer ondersteuning, zegt Welch. Mensen met een hogere voetboog "kunnen vaak dragen wat ze willen en kunnen kiezen voor een neutrale schoen", zegt hij.

Plantaire fasciitis

Plantaire fasciitis is een blessure aan de plantaire fascia, een sterke peesband die langs het midden van je voet loopt en je voetboog ondersteunt, zegt Klein. Het wordt vaak veroorzaakt door overbelasting, zoals teveel trainen of een plotselinge toename van het aantal kilometers. De ontsteking geeft meestal een scherpe pijn aan de onderkant van de voet, van de hiel tot de tenen.

Als je fasciitis mild is en/of tijdig wordt behandeld, kun je meestal blijven hardlopen, mits je het aantal kilometers beperkt. In dat geval geldt: een schoen met meer ondersteuning is beter. Een stabiliteitsschoen met extra demping bij de hiel kan zorgen voor minder pijn.