WNBA-speler Kayla McBride over het belang van de mentale gezondheid van atleten

Voor Kayla McBride was basketbal altijd meer dan gewoon een spel. Het was haar manier om te ontsnappen aan haar jeugdtrauma's en de problemen met haar mentale gezondheid die ze daaraan overhield. Maar toen sporten een halt werden toegeroepen tijdens de pandemie, werd ze gedwongen om de vrouw achter de atleet in de ogen te kijken. In de laatste aflevering van onze driedelige miniserie over mentale gezondheid, gaat de WNBA-veteraan in gesprek met gastvrouw Jaclyn Byrer om ons mee te nemen op haar reis naar herstel. Dit doet ze in de eerste plaats door met haar verhaal naar buiten te komen. Ze praat open over hoe moeilijk kwetsbaarheid is en de dingen die ze hiermee heeft gewonnen: een hechtere band met haar familie en een fijnere relatie met haar sport. Ze vertelt ook hoe haar bijdrage in het gesprek over mentale gezondheid anderen, maar ook haarzelf, heeft laten inzien dat sporters meer zijn dan een rugnummer en een totaalscore aan het eind van het seizoen. Luister en ontdek hoe je kwetsbaar durven opstellen, en anderen de ruimte geven om dit ook te doen, kan leiden tot een wereld waarin mentale gezondheid hogere prioriteit krijgt.