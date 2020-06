Wees waar je voeten zijn

Een van de oefeningen die ik heb gedaan met atleten die last hebben van zenuwen voor een wedstrijd is gekoppeld aan het volkslied. Ik vraag ze iets te kiezen wanneer het lied wordt gespeeld, bijvoorbeeld de strepen op het uniform van de scheidsrechter, en om zich daar op te concentreren. Wat ook helpt, is het scannen van je lichaam. Voel waar de spanning zit, en voel hoe stevig je voeten op de grond staan. Al deze verschillende strategieën zijn bedoeld om je in het nu te laten zijn.



Want alles wat je in het verleden hebt gedaan, is al gebeurd en kun je dus niet veranderen. En je weet nog niet wat de toekomst brengt. De beste manier om jezelf voor te bereiden op succes is door 'te zijn waar je voeten zijn', hier en nu, in het huidige moment.



Dus de volgende keer dat je gedachten richting fouten uit het verleden gaan of als je je zorgen maakt over wat er gaat gebeuren, neem je een pauze. Haal diep adem. En probeer te zijn waar je voeten zijn.