Waarom wanneer je eet belangrijk is

Zo sla je misschien de lunch over, waardoor je gaat snacken. Of je vergeet te eten omdat je het druk hebt en gaat dan hersenloos iets makkelijks eten door de stress. Misschien eet je de hele week wel goed, maar dan is het zaterdag en gaan alle remmen los. Of je blijft tot 2 uur 's nachts Netflix bingewatchen en je gaat daardoor ook binge-eten.

Het overslaan van maaltijden, te veel eten en eten op onregelmatige tijden heeft een enorme impact op ons lichaam. Volgens twee onderzoeken die in het tijdschrift Proceedings of the Nutrition Society zijn gepubliceerd, hebben mensen die niet op regelmatige tijden eten een hogere BMI en bloeddruk dan mensen die wel regelmatig eten. Onregelmatig eten zorgt ervoor dat het hormoon dat honger reguleert, ghreline, van slag raakt. In plaats van dat het ons op natuurlijke wijze laat weten wanneer we moeten eten om ons lichaam van brandstof te voorzien, probeert ghreline de effecten van de overvloed of het tekort aan eten te reguleren. Het resultaat is dat we niet meer doorhebben wanneer we honger hebben of niet, wat tot nog meer overgeslagen maaltijden of binge-eten leidt.

St. Pierre zegt dat hij heeft gezien wat er gebeurt als cliënten per ongeluk hun gebruikelijke ontbijt en zelfs hun lunch overslaan. "Op een gegeven moment krijg je razende honger – je eet alles, wat er maar is. Omdat je zo lang hebt gewacht, blijf je dooreten om je eindelijk vol te voelen." (Het is belangrijk op te merken dat deze situatie verschilt van eten met doelbewuste tijdsbeperkingen, waarin je de tijd waarin je mag eten inkort. De eerste situatie is onregelmatig en zorgt ervoor dat je lichaam in een hongerspiraal terechtkomt, terwijl de tweede doelbewust en consistent is.)

Volgens de Britse onderzoekers die de recente onderzoeken hebben uitgevoerd, kan een ghreline-achtbaan ook andere negatieve gezondheidseffecten hebben. Als je ghreline uit balans is, beïnvloedt dit je hele dag-en-nachtritme – de natuurlijke cyclus die je spijsvertering en het vermogen van je lichaam om eten te verteren en suiker en cholesterol te reguleren, regelt.