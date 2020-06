Waarom je herstelruns nodig hebt

Je inspanning verminderen kan ertoe bijdragen dat je een snellere, sterkere hardloper wordt.

Sprints, heuvels bedwingen en tientallen kilometers hardlopen geven je misschien wel het gevoel onverslaanbaar te zijn, maar je lichaam heeft ook langzamere runs nodig om al dat harde werk op te nemen en je te helpen sneller te herstellen. We laten je zien hoe een actief herstel je helpt bij het weer opbouwen en wanneer je het in je training moet opnemen.



Wanneer hardlopers over hardlopen praten, gaat het ongetwijfeld over tempo: "Wat is jouw doeltijd? Hoe snel zijn jouw intervallen? Wat waren jouw splits?" Hoe sneller je bent, hoe meer indruk je maakt.



Maar eigenlijk kun je beter opscheppen over hoe langzaam je rent om te herstellen. "Een herstelrun is waarschijnlijk de kortste, eenvoudigste run van je hele week", aldus Jason Fitzgerald, een gediplomeerde atletiekcoach in de VS, hoofdcoach van Strength Running en gastheer van The Strength Running Podcast. "Het biedt diverse fitnessvoordelen, waarvan de grootste actief herstel is."



Elk type inspanning met een lage intensiteit na een meer inspannende work-out voldoet als actief herstel. Voor hardlopers kun je denken aan eenvoudig joggen en een run waarbij je niet denkt aan hoe snel je gaat. "Een hersteltempo is niet echt een tempo, het is eerder een inspanningsniveau", aldus Fitzgerald. Om te beschrijven hoe ontspannen dat zou moeten voelen, adviseert hij om te denken aan drie C's: comfortabel, controle en conversationeel (dat je een gesprek moet kunnen voeren zonder buiten adem te raken). Als je van cijfers houdt, dan komt deze inspanning overeen met een 1 tot 3 op een schaal van 10, aldus Fitzgerald.