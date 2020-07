Waarom en hoe je kunt genieten van alleen zijn

Dat laatste kan een natuurlijke bijwerking zijn van een gevoel van isolatie, vooral als die isolatie is afgedwongen, volgens een nieuw artikel in het tijdschrift 'The Lancet'. En voor sommigen kan dat gevoel van eenzaamheid leiden tot angstige gevoelens, depressiviteit of andere psychische problemen. Als je je hierin herkent, dan sta je, bij gebrek aan een beter woord, daar niet alleen in.



Mensen zijn van nature sociale wezens. We hebben familie en vrienden nodig om geestelijk en lichamelijk te overleven. Het is juist die combinatie van de 86 miljard zenuwcellen in onze hersenen en de mensen in onze sociale omgeving die ons overeind houdt en vooruit helpt, die ons helpt sneller te denken en beter laat werken, aldus Stephanie Cacioppo, PhD, neuroloog en member van de Nike Performance Council, gespecialiseerd in mentaliteit en eenzaamheid. En je humeur? Ja, daar hebben je sociale contacten ook invloed op, zegt Sari Chait, PhD, klinisch psycholoog en oprichter van het Behavioral Health & Wellness Center in Newton, Massachusetts. Je dierbaren kunnen je een gevoel van waardering geven en moed geven. Onderzoek toont aan dat hoe nauwer je je met je dierbaren verbonden voelt, hoe beter dit is voor je emotionele gezondheid.



Dat betekent niet dat alleen zijn, naar eigen keuze of niet, noodzakelijkerwijs iets slechts is. Het kan namelijk ook een luxe zijn. "Door een tijdje alleen te zijn — en daar tevreden mee te zijn — krijg je de tijd om je even helemaal op jezelf te richten en te ontdekken wat belangrijk voor je is", zegt Chait. Daarnaast is wat extra tijd voor jezelf een goede gelegenheid om weer eens een oude hobby op te pakken, jezelf nieuwe doelen te stellen, je veerkracht aan te scherpen en, in bepaalde gevallen, ook gezondere relaties op te bouwen. En zonder al het lawaai van de buitenwereld ben je bovendien beter in staat om zo goed mogelijk van alle voordelen van het alleen zijn te profiteren.



Ontdek hieronder hoe je het meeste uit het alleen zijn kunt halen.