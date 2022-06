Waarom en hoe je je dochter voor sport interesseert

De Serena's en Shalane's van de wereld beleven gouden tijden, maar de harde werkelijkheid is dat vrouwelijke atleten sterk ondervertegenwoordigd zijn. Uit een rapport van de Women's Sports Foundation (WSF) over meisjes tussen de 7 en 13 jaar blijkt dat meisjes later beginnen met sporten dan jongens. De kans dat een tienermeisje sport is 15% kleiner dan bij een tienerjongen. Van de meisjes die wel sporten, stoppen er twee keer zoveel voor hun veertiende levensjaar als bij de jongens. En 1 op de 3 meisjes die na die leeftijd nog wel sport, stopt er alsnog mee tegen het eind van haar tienertijd, terwijl dat bij jongens slechts 1 op de 10 is. Deze cijfers zijn afkomstig uit een recent rapport van de organisatie Canadian Women & Sport.



Waar komt dit door? Nou, meisjes moeten gigantisch veel hordes nemen voor ze sport in al haar glorie kunnen beleven: van wat er zich allemaal afspeelt in hun lichaam, tot wat onze samenleving hun allemaal wijsmaakt over hun potentieel.



Neem het biologische aspect. Daar waar jongens doorgaans meer zelfvertrouwen krijgen als hun spiermassa begint toe te nemen, hun stem zwaarder wordt en er haarsprietjes op de borst verschijnen, worden meisjes vaak juist zelfbewuster en boeten ze in aan zelfvertrouwen als borstgroei, ongesteldheid en hormonen om de hoek komen kijken, aldus Mary Fry, hoofd van de afdeling Sport- en bewegingspsychologie van de universiteit van Kansas. Door die veranderingen zien meisjes soms liever af van sporten. En dan is er social media, waarop kinderen zichzelf constant met anderen vergelijken. Hierdoor kan hun zelfbeeld een deuk oplopen en dat kan reden zijn voor meisjes (en ook jongens) om sporten helemaal links te laten liggen.



Familiedynamiek en genderstereotypen spelen ook een rol in dit verhaal. Ouders (of ouderfiguren) zijn over het algemeen degenen die sport introduceren in het leven van hun kinderen, maar in veel huishoudens zie je dat meisjes veel minder worden betrokken bij sportactiviteiten dan jongens, vertelt Karen Issokson-Silver, vicevoorzitter Research and Education bij WSF. "In sommige gezinnen zie je dat vaders veel sneller een balletje trappen met een zoon dan met een dochter op jonge leeftijd", stipt ze aan. Zonder de steun van het thuishonk krijgen meisjes mogelijk pas op veel latere leeftijd interesse in sport, of misschien zelfs nooit.



Onze cultuur is jammer genoeg ook een factor. Gemiddeld gaat 5% van de zendtijd voor sport naar vrouwensport, terwijl mannensport de overige 95% krijgt, blijkt uit onderzoek van USC en Purdue. Ook verdienen vrouwen in veel sporten 15 tot 100 procent minder dan hun mannelijke evenknie. Dit geeft de indruk, zeker aan beïnvloedbare kinderen, dat vrouwelijke atleten op de een of andere manier minder belangrijk zijn of minder waard zijn, zegt Issokson-Silver. Doordat zoveel meer meisjes dan jongens al vroeg stoppen met sporten (en er een gebrek is aan vrouwelijke coaches), hebben meisjes dus lang niet zoveel atleten van hun eigen geslacht om naar op te kijken als jongens, waardoor de cyclus in stand wordt gehouden.