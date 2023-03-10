Waarom je de 'Bird Dog'-oefening moet toevoegen aan je trainingsroutine, volgens trainers

Als het op oefeningen voor de corespieren aankomt, biedt de bird dog-oefening veel voordelen. Je corespieren worden maximaal aangesproken dankzij de stabilisatie die voor de beweging nodig is.

"Dit is een hele eenvoudige, maar effectieve oefening voor corestabiliteit", zegt Bill Kelley, kracht- en conditiespecialist en fysiotherapeut. "De bird dog-oefening traint veel verschillende spieren, waaronder je hamstrings en bilspieren, rechte en schuine buikspieren, de rugstrekker, brede rugspier en je schouders. Samen zorgt dit voor functionele core strength, wat een essentiële rol speelt in veel situaties, onder andere tijdens sport en in je dagelijkse leven.

"Je lichaam moet op een jachthond lijken die zich richt op een vogel in de bosjes", zegt Rocky Snyder, kracht- en conditiespecialist, en auteur van de krachttraininggids 'Return to Center'.

Bird dogs kunnen worden gedaan in een flow met een specifiek aantal herhalingen aan elke kant of kunnen aan elke kant een bepaalde tijd worden vastgehouden, vergelijkbaar met de plank, als een manier om je corespieren uit te dagen.