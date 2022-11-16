4 gezondheidsvoordelen van vroeg opstaan

De zon is de beste wekker. En het zal je helpen om in een goed slaap-waakschema voor de lange termijn te komen.

"Onmiddellijke blootstelling aan licht in de ochtend helpt ons bioritme te bepalen", zegt Annie Miller, maatschappelijk werker en expert in gedragsslaapgeneeskunde. Het biologische ritme is de interne vierentwintiguurscyclus van het lichaam die reageert op veranderingen van licht. "Als licht op je ogen valt, geven je hersenen aan dat het tijd is om wakker te worden."

Door de dag te beginnen met het eerste licht wordt je lichaam ook voorbereid om te gaan slapen als het donker is. "Vroeg wakker worden en 's morgens vroeg die signalen krijgen, kan ook de signalen 's avonds helpen, waardoor je gemakkelijker in slaap valt", zei Miller.