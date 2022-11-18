Tips om je te focussen op je mentale gezondheid na de bevalling

Advies van experts voor je mindset na de bevalling
Dit is Nike (M)
Voelt je mentale gezondheid als een bijzaak nu je alles over baby's moet leren? Tijd om aan zelfzorg te doen die ook echt helpt.
- Hormoonschommelingen, de stress van nieuw ouderschap en de fysieke uitputting door de bevalling. Het is allemaal niet niks. Het is daarom goed om echt even tijd te nemen voor jezelf. Misschien wel meer dan je denkt.
- Vrienden, familie of professionals om hulp vragen hoort erbij als je een goede ouder wilt zijn.
- Als je klaar bent om weer wat lichte oefeningen op te pakken (hallo, endorfinen), bekijk dan eens het programma Nike (M)ove Like a Mother in de NTC app.
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* Dit artikel is bedoeld om te informeren en te inspireren, maar het is geen vervanging van een diagnose, behandeling, of gericht medisch advies. Vraag altijd je (huis)arts of verloskundige om advies bij vragen over je gezondheid voorafgaand, tijdens en na de zwangerschap.
Als je net 40 weken lang een mensje in je buik hebt gedragen en dan ook nog eens een bevalling van uren (of dagen!) achter de rug hebt, is het niet zo gek dat je je uitgeput en overdonderd voelt, alsof je in een emotionele achtbaan zit. En dat is nog niet alles: sommige nieuwe ouders worden geconfronteerd met de ondenkbare schok en het verdriet van verlies, terwijl anderen te maken krijgen met postnatale angst, depressie of andere klinische aandoeningen. Als jij daar ook bij hoort, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts voor hulp.
Maar zelfs wanneer het allemaal relatief soepel verloopt, is het heel normaal als je het soms zwaar vindt en last hebt van een neerslachtig gevoel. Tot tachtig procent van de nieuwe ouders ervaart de zogenaamde "babyblues" in de eerste paar weken na de geboorte.
"We onderschatten de uitdagingen van de postpartumperiode enorm", vertelt Amanda Williams, gecertificeerd verloskundige in Oakland, Californië, en lid van de Nike (M)ove Like a Mother adviesraad. "Mensen maken zich vaak veel zorgen om de bevalling, maar houden er geen rekening mee hoe moeilijk de tijd daarna kan zijn."
Het verloop van je fysieke herstel, hormonale veranderingen en de nieuwe realiteit van het zorgen voor een baby zijn onvoorspelbaar, dus je weet niet van tevoren hoe die eerste paar weken zullen verlopen. Maar je kunt en moet manieren vinden om voor jezelf te zorgen. Hier lees je vijf suggesties van experts om die overweldigende eerste weken door te komen en je mentale gezondheid te beschermen.
1. Doe het rustig aan, ook als het begint te kriebelen.
Het kan zijn dat je vol energie thuiskomt (door de adrenaline en oxytocine), maar probeer het toch rustig aan te doen, ook al ben je gewend om te sporten voor je mentale welzijn. Je baarmoeder trekt nog steeds samen om terug te keren naar de oorspronkelijke grootte, je bloedt waarschijnlijk nog steeds, en je achterwerk? Dat doet waarschijnlijk pijn. Gun je lichaam tijd om te herstellen als je daarvoor de middelen hebt, want dat kan je mentale gezondheid ook ondersteunen doordat je zo eerder het gevoel hebt dat je je als vanouds voelt en functioneert.
Hoe ziet dat eruit? Cherie Seah, een doula in de San Francisco Bay Area, adviseert om inspiratie te halen uit het Chinese gebruik om na de bevalling een maand lang zoveel mogelijk in bed of op de bank blijven liggen. Toch raadt Williams wel aan om elke dag in ieder geval wat lichaamsbeweging te doen om de kans op bloedpropjes te verminderen (denk aan enkele minuten langzaam door het huis lopen, lichte rekoefeningen en naar buiten gaan, wat ook weer bevorderlijk is voor je humeur). Het draait allemaal om balans. Wanneer je genoeg plat hebt gelegen, kun je beginnen met wat langere wandelingen, ademhalingsoefeningen en meer rekoefeningen te doen. Maar bouw wel tijd in om, je raadt het al, na afloop te rusten.
Als je van je arts weer mag sporten, bouw je activiteiten dan geleidelijk weer op afhankelijk van hoe je je lichamelijk en geestelijk voelt. Lichamelijke inspanning kan je een gevoel van voldoening en trots geven wanneer je je verder uitgeput voelt, en de endorfinen kunnen ook geen kwaad, zegt Williams. Maar ga niet te lang door en geef jezelf dat welverdiende schouderklopje.
2. Vraag om hulp, en wees daarbij specifiek.
Als je het geluk hebt van mensen om je heen die je steunen, willen die je vast graag helpen. Laat ze. "Dit is niet het moment om de held uit te hangen en alles zelf te willen doen, zegt Williams. (Ja, je bent een goede ouder wanneer je niet probeert om alle ballen in de lucht te houden.)
Als het lukt om vooruit te plannen, doe dat dan. Zorg dat er alvast extra maaltijden klaarliggen voor de periode na de bevalling, of vraag iemand anders om hierbij te helpen. Als je familie hebt die wil helpen (lees: echt helpen, en niet alleen verliefd naar de baby staren), spreid dan de bezoekjes zodat je langer ondersteund wordt. Maak een lijstje van dingen die ze kunnen doen als ze er zijn, zoals boodschappen doen, de keuken schoonmaken, je hond uitlaten of tijd doorbrengen met je oudste zodat je een band kunt opbouwen met de baby. Zo voorkom je dat je hier elke keer over na moet denken. We weten zeker dat je straks blij bent dat je vooruit hebt gedacht.
3. Leer hoe je tot rust kunt komen.
Die eerste paar weken zijn de perfecte voedingsbodem voor angstgevoelens. Je hormonen gieren door je lichaam, slaap lijkt een verre droom, en het rustiger aan doen (en hulp accepteren) kan erg moeilijk zijn, vooral als je gewend bent alles zelf te doen. Dat is volkomen normaal. Maar wees vooral niet te streng voor jezelf. Je maakt een belangrijke verandering door in je leven. En nu moet je herstellen, je baby leren kennen en leren hoe je voor jezelf en je baby moet zorgen, zegt Andreka Peat, gediplomeerd klinisch psycholoog en gespecialiseerd in de mentale gezondheid van moeders, uit Decatur, Georgia.
Pak steeds kleine momenten verspreid over de dag om op jezelf te focussen, zegt Peat. Neem een douche van langer dan 30 seconden terwijl iemand anders je baby vasthoudt. Laat je partner of een ander familielid een uurtje de voedingen in de gaten houden zodat jij een dutje kunt doen. Besteed 30 (of 15! of 5!) minuten aan iets wat je leuk vindt, zoals lezen of puzzelen (dit kun je ook doen terwijl je de baby voedt). Zo blijf je verbonden met je oude ik.
4. Schakel professionele hulp in.
Het is soms moeilijk te zeggen of je te maken hebt met de babyblues of iets ernstigers. Volgens Peat is het normaal als je de eerste twee weken emotionele buien of stemmingswisselingen hebt. Maar als je neerslachtigheid aanhoudt — misschien huil je de hele tijd, worstel je continu met angst of voel je je totaal niet verbonden met je baby — schakel dan deskundige hulp in.
Al heb je alleen maar een klankbord nodig, een therapeut kan een gamechanger zijn tijdens deze enorme verandering in je leven. Er zijn vaak lange wachtlijsten, daarom raadt Williams aan om al tijdens je zwangerschap contact op te nemen met een therapeut. Het is met name belangrijk om vooruit te plannen — en misschien zelfs alvast een controle in te plannen na de bevalling — als je al eerder mentale problemen hebt gehad.
Voel je je verdrietig door je problemen of schuldig dat je jezelf op de eerste plaats? Onthoud dan dat je alleen voor anderen kunt zorgen als je ook voor jezelf zorgt. "Je kunt je kind en je gezin geen beter cadeau geven dan jouw eigen welzijn", aldus Peat.
Tekst: Ashley Abramson
Fotografie: Vivian Kim
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