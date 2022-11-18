Tips om je te focussen op je mentale gezondheid na de bevalling

Als je net 40 weken lang een mensje in je buik hebt gedragen en dan ook nog eens een bevalling van uren (of dagen!) achter de rug hebt, is het niet zo gek dat je je uitgeput en overdonderd voelt, alsof je in een emotionele achtbaan zit. En dat is nog niet alles: sommige nieuwe ouders worden geconfronteerd met de ondenkbare schok en het verdriet van verlies, terwijl anderen te maken krijgen met postnatale angst, depressie of andere klinische aandoeningen. Als jij daar ook bij hoort, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts voor hulp.

Maar zelfs wanneer het allemaal relatief soepel verloopt, is het heel normaal als je het soms zwaar vindt en last hebt van een neerslachtig gevoel. Tot tachtig procent van de nieuwe ouders ervaart de zogenaamde "babyblues" in de eerste paar weken na de geboorte.

"We onderschatten de uitdagingen van de postpartumperiode enorm", vertelt Amanda Williams, gecertificeerd verloskundige in Oakland, Californië, en lid van de Nike (M)ove Like a Mother adviesraad. "Mensen maken zich vaak veel zorgen om de bevalling, maar houden er geen rekening mee hoe moeilijk de tijd daarna kan zijn."

Het verloop van je fysieke herstel, hormonale veranderingen en de nieuwe realiteit van het zorgen voor een baby zijn onvoorspelbaar, dus je weet niet van tevoren hoe die eerste paar weken zullen verlopen. Maar je kunt en moet manieren vinden om voor jezelf te zorgen. Hier lees je vijf suggesties van experts om die overweldigende eerste weken door te komen en je mentale gezondheid te beschermen.