Tips om meer slaap te krijgen tijdens het derde trimester, volgens experts

Zwangeren krijgen vaak ongevraagd het advies (veelal met een knipoog): 'Geniet van je nachtrust nu het nog kan.' Ja, leuk... maar wat als dat ab-so-luut niet lukt?

Zwangerschap brengt fysiek en mentaal grote veranderingen met zich mee die allesbehalve rustgevend zijn. Alleen al de omvang van je uitdijende buik kan zorgen voor een ongemakkelijk gevoel. Daarnaast verhogen hormonen je lichaamstemperatuur, en je hebt misschien te maken met andere 'leuke' bijwerkingen, zoals misselijkheid en brandend maagzuur, zegt Amanda Williams, arts en gediplomeerd gynaecoloog in Oakland, Californië, en lid van de adviesraad van Nike (M)ove Like a Mother. Tel daar de extra stress en angst bij op die vaak gepaard gaan met nieuw leven in je buik en het is geen wonder dat uit onderzoek blijkt dat bijna 80 procent van de vrouwen in het derde trimester last heeft van slapeloosheid.

Maar slaap is het ultieme herstel, vooral wanneer je lichaam doorlopend werkt om een ander leven in stand te houden, zegt Safia Khan, arts en specialist in slaapstoornissen aan UT Southwestern Medical Center in Dallas. Leer hoe je er meer van kunt registreren, of je lichaam of je hoofd je nu wakker houdt (of allebei).