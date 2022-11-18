Tips van experts voor het sporten na een miskraam

Dr. Williams geeft aan dat je in de dagen na de miskraam normaal gesproken een lichte activiteit mag doen, zoals wandelen. Maar voor work-outs met hogere impact moet je met je arts overleggen of dat wel kan. Je behandelaar zal waarschijnlijk rekening houden met hoe ver je zwangerschap al was, hoe het verlies plaatsvond en of je nog steeds hevig bloedt, zegt dr. Williams. Heb je bijvoorbeeld in het eerste trimester een miskraam gehad of later in het tweede of derde trimester? Moest je er medicatie voor gebruiken of was er een ingreep nodig? Heb je een keizersnede gehad? Al deze variabelen zijn van invloed op je herstel en hoe snel je weer in beweging kunt komen.

Over het algemeen kunnen mensen die een miskraam hebben in het eerste trimester een week of twee erna weer gaan sporten, zolang ze geen bloedverlies meer ervaren of dit zeer gering is, zegt Williams. Als je nog wel veel bloed verliest, raadt ze aan om zware lichamelijke inspanning nog even uit te stellen, aangezien dat het risico op overmatig bloedverlies of bloedingen kan vergroten.

Bij een verlies in het derde trimester zegt Williams dat je zo'n drie à vier weken moet wachten met intense work-outs. Als je een keizersnede hebt gehad, adviseert ze minimaal acht tot twaalf weken te wachten met traditionele buikspieroefeningen zoals planken, hoewel op ademhaling gebaseerd herstelwerk van de diepe core en bekkenbodem wel handig is (daarover hieronder meer).