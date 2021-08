"Iedereen heeft een rol," zegt hij. "Soms komt dat neer op je aansluiten bij je team en in ze te geloven." Bij zeilen kun je makkelijk in de problemen komen, maar een goedgetraind team zoals dat van hem kan alles onder controle houden. Net als Chris trainen zij al jaren. "Om een professioneel zeiler te zijn, moet je je boot kennen, discipline hebben en het water bestuderen," zegt hij. Ook al doet hij het al jaren, Chris voelt nog steeds de stoot adrenaline voor elke race. "Het is het allemaal waard wanneer ik op het water ben en zie hoe de wind de boot leven inblaast," zegt hij. Deze lokale races zijn nuttig voor hem als voorbereiding op de grotere regatta's die van oudsher in Grenada worden gehouden. Hij heeft eerder op het podium gestaan, maar slechts op de tweede plek. De competitieve zeiler hoopt ooit de bovenste plek te bereiken.

Dat doorzettingsvermogen is volgens Chris van essentieel belang geweest in zijn zeilcarrière — want het is niet altijd makkelijk geweest. Hij praat openlijk over de problemen die zijn familie heeft met de kosten van zeilen, waarom het voornamelijk een witte sport is op dit eiland, en het racisme waarmee hij te maken heeft gehad.

"Toen ik begon waren er maar een stuk of drie kinderen die er zo uitzagen als ik. De rest was wit," vertelt Chris. "Je voelt gewoon dat alle ogen op jou gericht zijn. Het voelde een beetje ontmoedigend. Maar uiteindelijk heb ik iets nieuws geleerd."