Maak sportruimtes geschikt voor meisjes

Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te spelen. Maar vandaag de dag stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Als onderdeel van Nike's samenwerking met communitypartners en experts om deze trend te keren, hebben we de Gids voor het coachen van meisjes gemaakt: een hulpmiddel om jonge atleten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.



De realiteit is dat sportgear en -ruimtes meestal niet ontworpen zijn voor meisjes. Als je naar de overkant van het veld moet om een toilet te vinden of oude tenues van het jongensteam moet dragen, krijg je de boodschap dat meisjes die sporten op de tweede plek komen. Beschermende gear wordt ook niet altijd specifiek voor meisjes gemaakt, en kan slecht passen, ongemakkelijk zitten en soms zelfs onveilig zijn.



Maar al te vaak moeten meisjes het er maar mee doen, wat een negatieve invloed heeft op hun ervaring met sport.



Meisjes hebben behoefte aan goed passende kleding, materiaal dat bij hen past, ruimtes in de buurt die schoon en veilig zijn en aan hygiënische behoeften voldoen, en trainingen op plaatsen en tijdstippen waarbij hun veiligheid niet in gevaar komt. Hoewel je niet altijd betere kleedkamers kunt bouwen, kun je wel zorgen voor een veilige en prettige ervaring door met deze behoeften rekening te houden bij het plannen van sportsessies en -locaties.



En vergeet niet dat veel meisjes niet worden aangemoedigd om te sporten. Alleen al het komen opdagen is een probleem, dus het is nog belangrijker voor haar om een positieve, gezonde omgeving te hebben, waar ze zich veilig kan voelen en plezier kan hebben, zonder gediscrimineerd of veroordeeld te worden.