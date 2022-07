Rebels Are Never Done

Het is bijna 50 jaar geleden dat Pre vroegtijdig is gestorven, maar de zaadjes die hij bij de OSP heeft gezaaid hebben vrucht gedragen. De hardloopclub organiseert jaarlijks tussen maart en oktober 5 en 10 kilometers, met als uiteindelijk hoogtepunt de High Wall halve marathon. Niet-gevangenen mogen meedoen aan de wedstrijden van de 150 leden tellende hardloopclub. Voor veel gevangenen is dat het enige contact met de buitenwereld. 18 maanden goed gedrag zijn een voorwaarde om lid te worden, en er is een wachtlijst.

Hardlopers uit de hele wereld reizen af naar Pre's Rock in Eugene. Ze laten daar bloemen, rugnummers van marathons en brieven vol wensen en dromen achter als ode aan een man die iedereen liet zien dat hardlopen over meer gaat dan alleen snelheid. Het gaat over de moed om jezelf te zijn. Hoewel veel hardlopers van de Oregon State Penitentiary Run Club nooit de kans zullen krijgen om Pre's Rock op een uur rijden te bezoeken, heeft de club geld ingezameld om de rots in 1997 in te wijden.